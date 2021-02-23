我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過600元紓困 570萬人收到退稅45到60天可領

拜登1.9兆紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

疫情趨緩 「後新冠綜合症」研究新課題

編譯組／灣區22日電
「後新冠綜合症」是科學家下一項研究重點。(Getty Images)
「後新冠綜合症」是科學家下一項研究重點。(Getty Images)

隨著疫苗施打與新確診人數緩和，讓人覺得疫情似乎就要到了盡頭。但是，一個全新冠狀病毒之謎「後新冠綜合症」(post-acute COVID syndrome)，仍將讓灣區及全美研究人員研究數年。

舊金山州大感染疾病專家沛盧索(Dr. Michael Peluso)表示，美國數千名研究人員正在研究這個議題，科學家目前仍未知這類問題到底有多普遍、或何種原因造成，何種人較容易有相關症狀。

許多患者確診後經過一段時間篩檢為陰性，但咳嗽並未消失、呼吸急促、疲勞、頭痛、腦霧等症狀仍在，是這類綜合症患者最常見症狀，這些患者在確診數月後、複檢不再是新冠陽性，卻依然感到不適。科學家無法預估患者不舒服情況將持續多長時間，也不清楚應該作個案研究或進行分組群體症狀研究。共同參與研究的舊金山州大研究人員迪克斯(Steve Deeks)說，唯一確定的是，這種綜合症確切存在。

國家衛生院將後新冠綜合症視為公共衛生重點，邀請各界進行研究，並將於3月底、4月初提供撥款，由最新的新冠救濟計畫基金11.5億元提撥部分經費，研究新冠病毒對人體帶來的長期影響作用。

全球有超過1億1000萬人感染新冠，根據小型研究發現，有三分之一患者會受到長期影響。華盛頓大學研究人員19日發表在「美國醫學會期刊」(JAMA)的一項研究指出，在研究的177名病患當中，有30%患者在感染後的9個月內仍持續有症狀。美國疾病防治中心報告說，292名受訪病患中，有35%患者在確診後的2-3周仍出現症狀。

新冠研究人員正思考這種現象的多種可能解釋，如病毒碎片遺留在體內。即便感染已消失，免疫系統持續攻擊人體。控制味覺與嗅覺的嗅覺神經功能喪失，可能也引起心理症狀。微小血塊、持續性發炎或兩者兼具，都可能造成破壞。

沛盧索認為，後新冠綜合症是由多種因素結合，其中還包括一些尚未想到的原因。全美各地開設的後新冠綜合症診所，也反映了這個想法。加州至少有6家相關診所，治療患者罹患新冠後，在心臟、肺部與腦部的後遺症。其他則專注在營養、運動或心理治療。不同於傳統醫院獨立評估各種病症醫療領域，後新冠綜合症診所則是跨領域治療。

美國 舊金山 加州

上一則

遏止仇恨犯罪 州議會批准140萬元撥款

下一則

源自丹麥 新變種新冠病毒 加州半數病例與此有關

延伸閱讀

圖輯／新冠奪命50萬 白宮點亮500支蠟燭追悼

圖輯／新冠奪命50萬 白宮點亮500支蠟燭追悼
加州洛杉磯市屬新冠檢測站不再需要提前預約

加州洛杉磯市屬新冠檢測站不再需要提前預約
終身免疫難 專家：新冠恐與人類共存

終身免疫難 專家：新冠恐與人類共存
金山學區軟化 教委會主席認錯 44校暫停改名

金山學區軟化 教委會主席認錯 44校暫停改名
影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍
福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費

福全健保會員 新冠檢測、疫苗、交通皆免費

熱門新聞

中文學校聯合會前會長黃楷棋，傳出因新冠肺炎過世的消息。（家屬提供）

中文學校聯合會前會長 黃楷棋染疫辭世

2021-02-15 02:17
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

2021-02-18 02:18
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看
最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表

最高法院拒叫停傳票 川普須交稅表