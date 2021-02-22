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罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

編譯組 / 綜合報導
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

舊金山街頭21日出現罕見一幕。一個「高齡」139年的老房子要搬家「挪窩」，於是拖吊車等大量的人力物力出動，把這個老房子移動了大約半哩路，安置到了新家。

熟悉舊金山市政廳（City Hall）一帶的民眾，一定見過在Franklin街上有一棟孤零零的、淺綠色的維多利亞時代建築封過的老房子。它就是本次搬家挪窩的主角。

這棟六房三浴的大房子在移動時，有時候還要拐彎。工程人員不得不把一些路牌拆掉。（美...
這棟六房三浴的大房子在移動時，有時候還要拐彎。工程人員不得不把一些路牌拆掉。（美聯社）

2月21日清晨，眾多市民趕來舊金山Franklin街807號，圍觀這個難得一見的盛事。拖吊車拖起之後，剪樹的車輛隊伍開路。最終數小時之後，這棟房子被轉移至了新的地址：Fulton街635號。在搬家的過程中，這個巨型的六房三浴的房子的移動速度不得超過1哩每小時。同時房子還要拐彎，工程人員還不得不把路邊一些路牌拆掉，讓這個房子能夠順利經過。

據悉這是舊金山50年來首次有房子被移走，因此大量民眾都舉著手機，記錄下來這一刻。而且有人也笑稱，疫情時期本身也無事可做，於是特別前來見證這一宛如電影場景的時刻。

讓這個房子「搬家」，房主也是花了不少心思，籌畫了數年才最終實現。根據舊金山紀事報的報導，房主是一名舊金山的地產經紀人Tim Brown。他為了搬走這個房子，前後花了20萬元申請市政府的種種審批，隨後還要花了20萬元僱搬房子的團隊來把房子搬走。

在舊址Franklin街807號被「騰」出來之後，該處將會興建一個八層樓、48個單位的公寓樓。之所以要搬走舊址上的房子，最大的原因就是要保護歷史。這個歷史悠久、長達139年的舊金山老房子，和許多舊金山的維多利亞時代風格建築的房子一樣，一直都是城市的名片之一。

資深的搬家工程人員傑爾（Phil Joy）說，之所以不直接拆到這個房子，就是因為它的歷史意義，像是使用的木材都是非常原始的，有著800年歷史的木材。他形容現在建房子已經找不到那樣的木材了。

「這個房子值得留下來，」傑爾說，「而且這樣（把它搬走）也讓我們有工作做。」

若想體會房子在舊金山街頭移動的現場，可以查看舊金山紀事報的視頻：https://twitter.com/sfchronicle/status/1363645934798831617。

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