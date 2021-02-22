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警民攜手治安好轉 屋崙華埠將擴大巡邏隊

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠自發義工巡邏隊將在元宵節告一段落。但華埠商會將協調新的、擴容後的義工巡邏隊啟動。（鄺偉供圖）
屋崙華埠自發義工巡邏隊將在元宵節告一段落。但華埠商會將協調新的、擴容後的義工巡邏隊啟動。（鄺偉供圖）

屋崙華埠自發義工巡邏隊隊長鄺偉醫師21日表示，巡邏隊將在26日（元宵節）告一段落，新的義工巡邏隊將啟動。屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，目前10幾個團隊在華埠義務巡邏。考慮到巡邏隊成效顯著，將協調支持所有義工，重新分配資源，統一安排制定巡邏時間表，擴大巡邏隊，更有效的和警局合作，維護華埠治安。預計新巡邏隊能持續半年時間。

屋崙華埠治安堪憂，經過社區和華埠商會不斷溝通，終於促使警局重新安排警力，華埠聯絡警員符美也回歸。而華埠自發義工巡邏隊2月6日啟動後，迅速被商戶接受，大家交口稱讚。義工們統一著裝，給商戶和居民發放口哨，看到可疑人士和車輛，互相提醒，甚至通知警方。警民聯手下，華埠治安大為好轉。

鄺偉表示，義工巡邏隊從6日啟動，到21日有16天時間。21日當天中午，巡邏隊一度有15人。這段時期各位隊友在鄰里街坊、屋崙華埠商會、屋崙警局的大力支持下，華埠治安狀況有了良好的改善。相信這種警民合作的模式已得到市民及美國各大城市華埠的認同。

華埠自發義工巡邏隊2月6日啟動後，透過和警局、社區聯手，華埠治安好轉。前排作為隊...
華埠自發義工巡邏隊2月6日啟動後，透過和警局、社區聯手，華埠治安好轉。前排作為隊長鄺偉。（記者劉先進 ／攝影）

周五（26日元宵節）過後，義工巡邏隊這一次的「警民攜手，保護華埠」活動將告一段落。未來華埠的治安穩定依然需要大家的積極參與，華埠商會是一個很好的平台，是一個很優秀的華人組織機構。「我們認為未來的治安管理工作應該是商會的領導下去把各商鋪、各大社團組織起來，形成一個大團結，放下一切歧見，共同打造一個安全繁榮的華埠新景象。」

鄺偉表示，義工巡邏隊的制服仍屬於個人保留，因為這一款式已經形成了屋崙華埠的一道風景亮麗線。未來任何時候，只要社區有需要，團隊依然會樂意為大家服務。

陳錫澎表示，目前，有超過10個義工團體在華埠義務巡邏。有的是其他族裔全家老小齊上陣，有的人專程從其他城市開車過來幫忙。華埠治安好轉，離不開警員的工作，也離不開義工的努力。事實證明巡邏隊是有效的。27日當天，華埠商會希望盡量邀請所有義工舉行活動。既感謝義工的無私奉獻，警局的大力支持。也希望協調所有義工，統籌安排，集中分配資源，重新設置義工巡邏時間表。並號召更多商戶參加，將巡邏隊擴大。原有的部分義工，將回歸生意。「我們希望有更多商戶參加。如果華埠有100個商戶，每人付出2小時，義工巡邏時間將大大增加。希望新的巡邏隊，延長半年時間。」

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