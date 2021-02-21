灣區新增疫苗接種點 好市多門店開放民眾接種

好市多(Costco)將成為最新一家向灣區居民提供冠新冠疫苗的連鎖藥房。圖為桑尼維爾好市多門店。（本報檔案照片。記者江碩涵攝影）

本周，聖他克拉拉縣將繼續擴大開展新冠檢測 。聖縣新冠檢測和疫苗 官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，儘管讓每個人接種疫苗是目前聖縣應對新冠疫情重要的一部分，然而包括檢測、配戴口罩和保持社交距離等仍然是重要的防疫手段。「新冠檢測是了解當前社區傳播水平的關鍵，特別是出現多種新冠的變種病毒之後，加強檢測就變得極其重要。」

聖縣公共衛生官員提醒一線工作人員應該繼續進行新冠病毒的常規檢測，以保護自己和社區其他人。目前的公共衛生指南建議至少每月檢測一次，最多每兩周檢測一次，就算在接種疫苗之後仍然應該進行檢測。

縣政府表示，檢測點還會不斷擴大，每周都會在不同的社區進行流動檢測。移動檢測點檢測下周會在桑尼維爾、莫干山、聖他克拉拉、洛斯阿圖、巴洛阿圖、密爾比達吉提供預約登記檢測。在聖荷西、吉爾洛和Alviso仍然會提供免預約的移動巴士檢測。

需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測，都是免費的，個人資料都嚴格保密。

此外，從20日開始，好市多(Costco)將成為最新一家可以向灣區 居民提供冠新冠疫苗的連鎖藥房。根據好市多的聲明，包括位於諾瓦度300 Vintage Way上的好市多門店，將是好市多在灣區第一家提供疫苗服務的門店。據好市多介紹，在好市多的疫苗主要是莫德納（Moderna）疫苗。目前好市多的門店僅限於基本醫療保健工作者接種疫苗。