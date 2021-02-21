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遏阻犯罪 太平洋建築公司贈屋崙華埠報警器

記者黃少華／屋崙報導
唐光儀（中）和時晨光（左）向富興中心的商戶派發報警器。（記者黃少華／攝影）
唐光儀（中）和時晨光（左）向富興中心的商戶派發報警器。（記者黃少華／攝影）

太平洋建築公司（Pacific General Construction）總裁唐光儀（Ray Tong），2月20日再度從密爾比達（Milpitas）來到屋崙華埠，向小商戶和街道訊贈送一批空氣喇叭（air horn）報警器。

這批報警器有450個。其中400個為大號型，50個為小號型。

唐光儀表示，這些報警器有助於保護屋崙華埠社區。他說，一些犯罪分子近期頻頻對屋崙華埠的小商業和居民進行襲擊搶劫。亞裔長者特別容易成為遇襲對象。商戶和街道巡邏隊的義工一旦發現罪案，就可以通過按鈕啟動報警器，引起周邊民眾和警方注意並加快速度前往案發地幫忙。報警器所發出的刺耳警報還大到足以嚇跑犯罪者。一旦有人按響報警器，公眾可以就近用手機攝像頭錄下一段視頻，或者拍下罪犯和涉案汽車車牌號碼的照片，以便幫助警方破案。

唐光儀演示報警器的使用方法。（記者黃少華／攝影）
唐光儀演示報警器的使用方法。（記者黃少華／攝影）

早在2月16日，唐光儀就曾帶過少量的報警器前來屋崙華埠，演示過之後得到了警方肯定。

唐光儀說，之所以想幫助解決屋崙華埠治安問題，是因為他與屋崙華埠有著很深的淵源。亞健社所在大樓正是太平洋建築公司幫助設計建築。唐光儀與會長陳錫澎（Carl Chan）領導的屋崙華埠商會也有很深交情。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）的特別策畫聯絡員時晨光也前往華埠幫忙派發報警器。時晨光指出，薛麗比對發放報警器的工作非常支持，發放工作還起到對商戶和居民的防罪教育作用。

華埠 屋崙 亞裔

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