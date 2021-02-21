加州接種700萬劑疫苗 病例、住院數續降 死亡居高不下

加州疫苗接種人數已接近700萬人。 (Getty Images)

加州 約已接種700萬劑新冠疫苗，新冠病例與住院人數持續下跌。加州今冬新冠病例大幅飆升，曾一度回到大瘟疫初期的嚴峻封鎖狀態。美國進行疫苗接種之初，加州進度遲緩，目前已有改善。

加州19日出現7621宗新冠確診病例，一周以來每日平均確診病例為7081宗，為去年11月12日起冬季大飆升以來，每周單日平均最低者。比起年初，每周單日確診病例已下跌82%。

加州受災最嚴重地區為洛杉磯縣，19日傳出2432宗新病例。聖地牙哥縣為812宗新病例。聖伯納汀諾縣 (San Bernardino County) 為512宗，隨後最高病例宗數分別為沙加緬度縣、河濱線 (Riverside County) ，以及橙縣(Orange County)。

灣區各縣情況較佳，聖他克拉拉縣19日出現207宗新病例，另17人死於新冠肺炎 ，全部新冠病例總數為10萬8462宗，新冠死者共1725人。東灣阿拉米達縣傳出205宗新病例，新冠死者45人，全部新冠病例總數為7萬9297人，新冠死者為1171人。

康曲柯士達縣傳出150宗新病例，另11人死於新冠肺炎，全部病例總數6萬1284宗，死者643人。舊金山出現90宗新冠病例，死者11人，全部病例共3萬3397宗，死者共387人。

中半島聖馬刁縣傳出88宗新病例，16人死亡。聖馬刁縣自從疫情 爆發之後，共傳出3萬8124宗病例，新冠死者總數為487人。

就全加州而言，18日新冠肺炎確診住院人數為7514人，比一天前下跌4.9 %。元月初新冠疫情飆高時，住院人數曾一度高達2萬2000人。加州18日加護病房 (ICU) 病人總數為2207人，比前一天下跌5.7%。加州元月初期加護病房新冠肺炎確診人數高達約5000人。

隨著愈來愈多人接種新冠疫苗，加州新冠確診人數與住院人數持續下跌。18日為止，加州已接種692萬9954劑疫苗。西語裔占加州人口39%，然感染新冠病例總數為全加州的60%。西語裔人口獲得接種的劑數，為加州全部接種劑數的16%。

雖然情況改善，加州新冠肺炎死亡人數仍居高不下，19日全州各縣共傳出479名新冠死者，全加州最近一周平均新冠死者為340人。死亡率變化一般都發生於確診與住院人數之後，雖然如此，比起元月27日疫情高峰期，新冠死亡人數已減少許多。加州元月27日當天新冠死者高達566人。加州新冠疫情去年夏季飆高時，一周平均單日死亡人數僅有145人。