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金山部分可負擔住房租金比市價還貴 租客盼調整政策

編譯組╱灣區電
舊金山部分可負擔住房租金現在比市價還貴。(圖取自電視截圖)
舊金山部分可負擔住房租金現在比市價還貴。(圖取自電視截圖)

按常理，可負擔屋的租金應比一般房屋的租金要便宜些，但目前許多居住在所謂可負擔房屋的租客，支付的租金卻高於市價。主因是，由於可負擔住房與傳統房市的市場波動無關。根據租屋資訊網站「Apartment List」，舊金山租金自疫情開始後，已下跌27%，一房公寓過去平均租金為3500元，現已跌至1983元。但可負擔屋租金卻未必降。

舊金山市政府住屋優惠方案「低於市價屋」(Below Market Rate，簡稱BMR)，要符合資格的人才能申請。此一計畫房屋租金並未下降，事實上，租金正在上漲。租客認為，所謂低於市場價格房屋的租金，與一般房屋租金似乎正在趨於一致。例如，公寓社區「The Towers at Rincon Apartments」低於市價公寓中的76個單位裡，全年經常可見空屋，當出現低於市場價格租金的其他公寓單位時，租客便會搬離，公寓社區可能有多達20%空置率。

根據舊金山Dahlia可負擔住房網站資料，單間房月租為1200-1700元不等，一房單位租金可達2800元。國王街Avalon公寓的BMR低於市價屋租客租金被鎖定在一房月租至少2700元，但同一公寓大樓內，同樣大小的一般市場價租金則更低一些。可負擔網站充滿了比市價更貴的相似大小可負擔住房。

Apartment List研究助理瓦諾克(Rob Warnock)表示，類似舊金山這樣的大城市租金變得更便宜，但不代表租客可以負擔。他說明，BMR低於市價房屋與一般房市無關，因此價格不容易隨市場價格波動，而是與聯邦住房與都市發展部門(HUD)公布的收入水平有關，然而，其所公布的低收入戶水平並沒有下降。

根據HUD部門2018年數據，北加州灣區家庭年收入11萬7千400美元被認為是低收入家庭。瓦諾克指出，若聯邦部門降低收入水平，因為疫情會有更多人符合申請可負擔住房資格。這也將給市場更多壓力，因為有更多人注意更便宜的住房。租客們則表示，他們期望看到市府重新評估可負擔的定義，重新計算市場價格。

租金 租客 低收入

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