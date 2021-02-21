財政吃緊 金山老聖瑪莉大教堂面臨熄燈

舊金山歷史悠久的老聖瑪莉大教堂因為疫情，正處於生存邊緣。（取自臉書）

兩名牧師被辭退，兩輛教會車輛被賣掉，大約20名教外工作人員被解雇…，阿迪斯牧師（Rev. John Ardis）能做的也就是這些了，這都是為能讓加州最古老教堂之一、也曾是舊金山 最高建築的老聖瑪麗大教堂繼續亮著燈。

教堂的全名是「老聖瑪麗大教堂和中國傳教士」，有些彌撒是用英語和粵語進行的。1906年的大地震後，它在一場大火中被燒毀，大火的溫度高到融化了教堂的鐘聲和祭壇。現在，這座位於華埠邊上的歷史悠久的教堂又面臨著另一個生存威脅：冠狀病毒大流行。這一次的對手不是火災，而是財政。教友捐獻幾乎完全枯竭，保祿會神父們還欠舊金山大主教區25萬美元 的保險費。

在大流行前，教區每個周末都會收到約3500元的捐款。在疫情 期間的八個周末，每個周末的捐款下降到1000元左右。而隨著政府下令關閉室內禮拜，捐款幾乎完全枯竭。

然而舊金山大主教區表示，沒有計畫關閉任何教堂，包括老聖瑪麗教堂。不過，發言人波茨（Jan Potts）表示，「由於遊客的消失，以及本地人們都躲在家中不再來舊金山，市中心的幾個堂區正經歷著嚴重的財務困擾。疫情已導致許多教堂裁員或辭退員工。

大主教區的財務整體看起來很健康，中央大教堂上一財年的資產近2.88億元，而負債約1.11億元。但是，波茨說，2020年最後九個月，教區捐款比前年同期暴跌20%，大主教區已經將教區職員的工資削減了同樣的數額。

近一年來，大主教區和大主教科迪裏奧尼（Salvatore Cordileone）與該市就COVID-19限制令阻止親臨宗教敬拜的問題發生了衝突。但即使法院作出有利的決定，開放禮拜場所，教友們也不會很快就會回來。

大主教區4月從聯邦工資保護計畫中收到187萬美元，以幫助其教區發工資。老聖瑪麗收到了其中的一部分，這使得它能夠支付員工到8月，但隨後許多人將被迫離職。

阿迪斯已經聯繫了大主教區，他仍希望能夠找到因歷史和信仰原因被吸引到老聖瑪麗教堂的潛在的捐助者。