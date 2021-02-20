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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

康曲柯士達縣一線工作者 開放免費預約接種

記者黃少華／瑪蒂尼茲報導
康縣已經加快速度為65歲及以上的長者居民接種新冠疫苗。（電視台視頻截圖）
康縣已經加快速度為65歲及以上的長者居民接種新冠疫苗。（電視台視頻截圖）

康曲柯士達縣衛生服務局（CCHS）2月18日更新了疫苗接種資格政策，以符合州府1B階段的定義。居住在康縣的教師、兒童保育工作者、雜貨店工人和其他一線緊急服務工作者，這些必要行業員工即日起可以免費預約接種新冠疫苗。

縣議會議長伯吉斯（Diane Burgis）說：「我們致力於保護所有的教育工作者，確保他們能够獲得COVID-19疫苗。至關重要的是，我們須優先考慮在整個疫情大流行期間，照顧我們和家人的所有社會必要行業工作人員的健康和福祉。」

康縣從事上述必要行業的居民，以及65歲及以上且尚未接種新冠疫苗的居民，可以通過州府網站myturn.ca.gov或者撥打電話1-833-422-4255進行預約。也可以通過CCHS預約，並加入康縣等待接種新冠疫苗的名單。不過，由於州府暫時减少疫苗供應，縣政府未來兩周的所有預約位置均已滿額。

需要取消現有預約，或通過CCHS接種第一劑新冠疫苗之後需要進行第二劑接種預約的人員，應撥打電話1-833-829-2626。

有關康縣應對新冠疫情大流行響應的更多資訊，包括新冠疫苗接種資格和預約的資訊，公眾可瀏覽網頁cchealth.org/coronavirus。

疫苗 疫情 教育

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