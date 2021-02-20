校園將重啟 仇恨騷擾不斷 如何保護亞裔學生？

輔導弱勢、低收入亞裔學子的非盈利機構「Asian American LEAD」的行政主任沃哈拉。（取自Asian American LEAD）

連串針對亞裔 的暴力事件震驚全美，也使得更多人關注亞裔如何在社區中獲得安全保障的議題。然而，近期在校園重啟的話題之中，如何在返校之後保護亞裔學生的討論，則明顯不多。

少數族裔媒體中心（Ethnic Media Services）特別召開關於學區、校園重啟的線上座談會，同時邀請了亞太裔的教育行業工作者，提高社會對於亞裔學生安全回到校園、不受欺凌的關注。

非盈利機構「Asian American LEAD」（簡稱AALEAD），一直在大華府地區輔導弱勢、低收入亞裔學子。行政主任沃哈拉（Akil Vohra）表示，在亞太裔的學生群體中，最為顯著的一個問題就是不斷上升的騷擾、霸凌的問題。他指出，川普執政時期，將疫情 歸咎於中國，導致美國的亞裔社區遭受連帶影響。

同時他也指出，在學校沒有關閉之前，對於亞太裔學生的歧視 仇恨事件就已經在發生，已經有「負面」的言論出現。但是在疫情之後，大家都從社交媒體、新聞上看到了許多針對亞太裔的暴力事件，無論是言語上、肢體上的攻擊，還是其他形式的拒絕服務、歧視等，都會對亞太裔的學生學童的心理造成很大的影響。

在舊金山，有調查數據也顯示，亞太裔的學生返校的意願，在所有族裔之中是最低的。除了因為可能面臨的霸凌和歧視之外，也有聲音指出，是因為許多亞太裔孩童都是和自己的爺爺奶奶等長輩住在一起。當幾代人同住一個屋簷之下，當小孩出門上課，回家之後也就可能成為「隱形」的傳播者，增加其他人的感染的風險，尤其是對於老人而言。

此外，沃哈拉也建議對於亞太裔的族裔內部進行更多的數據畫分。因為亞太裔之中，許多不同地區的人都說著不同的語言，各自的移民故事、經濟社會教育背景都不盡相同。所以他認為，要細分亞裔，把許多在邊緣的亞太裔的族群的聲音凸顯出來。