重啟校園 紐森：預留10%疫苗給教師

州長紐森認為，需要盡快讓孩子回到教室參與面對面學習。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）2月19日到訪東灣海沃（Hayward）一家流動新冠疫苗 接種診所，並召開記者會。他表示，州府將從3月1日起為教師和學校工作人員預留10%的新冠疫苗，幫助各縣市重開已關閉了將近一年的學校課堂面對面教學。

海沃的這家診所位於阿拉米達縣受「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情嚴重影響的社區，診所在為該市教師和學校工作人員提供疫苗接種。

1、每周7500劑 支持教師

紐森說：「我們將為加州 教育工作者和兒童保育工作者預留10%的疫苗劑量，約每周7500劑。重開學校的勢頭很好。我想繼續保持這種勢頭。」

紐森指出：「35個縣，其中許多在灣區，已經開始為教師接種疫苗。我們希望在加州所有58個縣實施這一計畫。」

截至2月19日上午，加州共為民眾接種了660多萬劑新冠疫苗，而加州的總人口大約是4000萬。

移動診所在為教師注射新冠疫苗，州長紐森在一旁觀察。（圖片由州長辦公室提供）

屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）市長薛麗比（Libby Schaaf）指出，紐森旨在向教職員工、學生和家庭傳遞一個明確的信號，就是需要大家做好準備，共同回到校園展開教學工作，現在又近了一步。她感謝總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）領導的聯邦新政府致力增加新冠疫苗供應。

2、重開課堂教學 府會角力

州議會2月18日公布了一項關於學校重開的新法案。法案由代表舊金山的州眾議員丁右立（Phil Ting）領頭提出，法案要求4月15日前，降至州府「更安全經濟藍圖」紅色層的各縣小學校園重開，至少恢復部分的課堂面對面教學。

但這項法案要求，各縣須為回到教室面對面授課的教師接種新冠疫苗，這實際會延後重開時間。紐森則認為，教師在回到教室面對面授課之前，不一定要接種疫苗。

丁右立的法案的還要求，在紐森去年12月承諾的20億元「全民安全學校」計畫的基礎上，新增46億元資金，使得資金總額達到將近66億元。法案讓各學區 在如何使用資金方面有更大的自由。每個學區將根據學生人數獲得資金。加州教師協會和加州六個最大的城市學區，讚揚州議會的這一提案，並且對紐森提出批評。

州眾議會議長藍登（Anthony Rendon）說：「這項立法更接近我們的共同目標，即讓每個學生安全地進入最佳學習狀態。它提供了一項計畫，也提供了資金——既用於安全開學，也用於對學習恢復的額外關注。」

不過，這項法案卻引起州長紐森和部分支持學校重開的家長的嘲笑。紐森認為，這項法案會延緩孩子重返實體課堂的進度。他說：「我不能支持任何會延後學校重開的事情。」因此，如果這項法案在內容不變的情況下由州議會在下周表決通過，他不排除選擇否決。

不過，紐森和州議會也有共通點，即都堅持遵循科學指導，在學校安全重開後，教職員工和學生都要戴口罩、保持距離和採取其它防疫措施，以减少疫情爆發的危險。

3、戶外體育賽事 放寬恢復

從2月26日開始，在新冠病例不高於每10萬人14例的縣，所有戶外體育賽事都將被允許恢復。

新的指導方針為至少27個縣的棒球、壘球、體操和啦啦隊等戶外體育項目的立即恢復掃清了障礙。這些縣當中，最大的縣就是灣區的聖他克拉拉縣。

高接觸性的戶外體育賽事，比如籃球、美式和英式足球，也可以在這一標準下恢復。但前提是所有教練和球員都在13歲或以上，每周進行一次病毒檢測。檢測結果必須在比賽後24小時內提供。