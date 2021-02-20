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金山鼓勵接種 往返疫苗站點公交免費

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山推出「免費公交」的新政，鼓勵民眾前往接種疫苗。（本報檔案照片）
舊金山推出「免費公交」的新政，鼓勵民眾前往接種疫苗。（本報檔案照片）

舊金山推出新措施鼓勵民眾接種疫苗。從2月23日（下周二）開始，凡是往返疫苗站點打疫苗的民眾，都可以免費搭乘舊金山的公交（Muni）。

雖然疫苗供應的問題尚未完全解決，但舊金山已經準備就緒，達成每日萬人接種的目標。除了各個大型接種中心陸續開門之外，像是針對不同社區的診所、社區中心都陸續開放，讓民眾可以就近接種。

「免費公交」的服務新政，就是面向需要搭乘公交去接種疫苗的民眾。民眾需要準備好前往疫苗站點的預約確認，返程時也可以出示接種疫苗的證書卡片，這樣就能夠免費搭乘公交。電子郵件、手機短信等證明均可以使用。

此外，專為長者和殘障人士發放的搭乘計程車的「必要出行儲值卡」（Essential Trip Card）的發放金額，也直接獲得提高。市府將會多發放60元給符合資格的參與者，讓他們也能夠更加順利便捷地前往接種疫苗。

目前能夠打疫苗的還只有前線醫護人員和65歲以上的長者。但是從2月24日下周三開始，舊金山的接種範圍將會進入「1B」階段，也就是教師與托兒所職員、緊急救難人員、食品業與農業勞工可以開始接種新冠疫苗。此前因為校園重啟的爭議，舊金山的政壇內掀起軒然大波。因此教職工的疫苗接種則成為話題之一。

料將下周起，舊金山的疫苗供應以及輪候時間也會加長，因為有大批合資格的人士均可以開始接種疫苗。因此在下周三之前的最後這段時間內，65歲以上的長者可以直接前往舊金山總醫院（Potrero大道1001號）排隊接種，無需預約。

目前舊金山有三個大型接種中心，包括市立大學（免下車自駕）校園停車場、馬士孔尼會展中心以及灣景區的SF Market批發中心，此外還有總醫院等地。有的需要預約，有的可以直接前往。舊金山合資格的民眾，也可以登錄網站查詢：https://sf.gov/get-vaccinated-against-covid-19。

疫苗 舊金山 手機

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