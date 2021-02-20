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2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

2月頭18天 加州新冠死亡已破7000人

編譯組／綜合19日電
數據顯示，加州2月的新冠死亡人數為疫情爆發以來第二高。（Getty Images）
數據顯示，加州2月的新冠死亡人數為疫情爆發以來第二高。（Getty Images）

儘管加州各項疫情指數已大幅降低，2月仍是加州自疫情爆發以來新冠死亡人數第二高的月份。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的統計，加州單日新增病例數、住院人數和死亡人數持續減少，但2月頭18天的新冠死亡人數累計已達7426人，僅次於上個月，是疫情爆發以來第二高。加州1月新冠死亡人數累計近1萬5000人，加上2月到目前為止的7426人，今年頭六周的總死亡人數已和過去九個月的總死亡人數相當。

截至18日，加州的單日新增病例數、住院人數和死亡人數已經連續五周下降。過去一周的平均單日新增病例降為7370例，不到兩周前平均單日新增病例的一半，更比五周前最高峰時減少85%。過去一周的平均確診率為3.2%，是加州自去年大選日11月3日以來最低。

加州新冠住院人數過去五周以來每日不斷減少，過去一周平均每日減少300人以上，17日是自11月底以來住院人數總數首度低於8000人。以目前的降幅來計算，預計加州新冠住院人數下周將可低於去年夏季高峰，未來16天可創下有史以來最低。

數據顯示，加州新冠死亡人數到目前累計達4萬8349人，過去一周死亡人數超過2300人，平均每日死亡335人，光是2月頭10天的死亡人數就超過12月整月的死亡人數。疫情模型預測，加州到2月底還會再添1萬人死亡，到3月6日，累計死亡人數將超過5萬3000人，等於接下來兩周平均每日會有350人死亡。

高等法院法官葛雷洛（Evelio Grillo）上個月下令阿拉米達縣公布疫情紀錄。阿拉米達縣本周公布的疫情紀錄顯示，阿拉米達縣長照中心至少有436人死於新冠肺炎，至少625人因新冠肺炎住院。信使報指出，阿拉米達縣的疫情紀錄比加州的紀錄更全面。

數據顯示，阿拉米達縣長照中心至少有6870人感染新冠肺炎，其中3843人是長照中心居民，3027人是長照中心職員。死亡人數最多的是阿拉米達市的皇冠灣護理康復中心（Crown Bay Nursing and Rehabilitation Facility），為21人，感染人數最多的是同樣位於阿拉米達市的灣景護理康復中心（Bay View Nursing and Rehabilitation Center），有180人。

自疫情爆發以來，加州長照中心已有超過15萬2000名居民和職員感染新冠，1萬2670人死亡。雖然長照中心病例僅占加州總病例的4%，但其死亡人數卻占加州總死亡人數的四分之一以上。

阿拉米達縣疫情紀錄顯示，該縣長照中心至少有436人死於新冠肺炎。（Getty I...
阿拉米達縣疫情紀錄顯示，該縣長照中心至少有436人死於新冠肺炎。（Getty Images）

加州 疫情 長照

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