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屋崙華埠聯絡警員符美首日回歸 向商戶拜年

記者劉先進／屋崙報導
華埠聯絡警員符美（右）和華美銀行首席副總裁高蔡玉馨（左）聊天。（記者劉先進 ／攝影）
華埠聯絡警員符美（右）和華美銀行首席副總裁高蔡玉馨（左）聊天。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠治安問題引起各界關注。市長薛麗比（Libby Schaaf）承諾的華埠雙語聯絡警員符美（Mae Phu）18日回歸社區，第一天走馬上任，在華埠商會主席陳錫澎的陪同下，給商戶拜年，送去報警資料和警報器，祝民眾初七人日節日快樂，也告知她回歸的消息。

符美曾在華埠工作四年多時間，一路走來，商戶紛紛親切的喊她「美姐」。莎莎屋時裝店東主梁太表示，符美回來，感覺心安不少，相信治安會變好。她當即拍板決定，恢復原來的開業時間，此前下午3時下班，將延長到5時。

疫情導致屋崙警局預算減少，全市巡警大幅削減。此前在華埠工作的專職警員符美調到其他地方。華埠治安變差，尤其是91歲老人被非裔嫌犯推倒的視頻播放後，震驚灣區，成為全國新聞焦點。陳錫澎及屋崙華埠商會積極和市府、警局溝通，終於爭取到雙語聯絡警員符美回歸。

符美走了一路，商戶們親切的喊著「美姐」或「阿美」。有商戶好久不見她，一度想擁抱一下，忽然想起疫情中要保持社交距離，又笑呵呵的將伸出的雙手縮回來。

商戶梁太說，她在疫情中損失慘重。為遵守防疫規定，一度關門。近期治安變差，就將原定下午5時的關門時間，變成3時，營業收入不到以前的20%。「符美回來後，我感覺心安了不少。決定恢復原有關門時間，每天多2小時營業，一個月就是60小時。她會說中文，能和大家溝通，也熟悉華埠店鋪情況，說起某個商店，瞭若指掌。選擇讓符美回歸，是個精明的選擇。」

華美銀行首席副總裁高蔡玉馨（Irene Choi Ko）表示，很開心符美能回歸華埠，維護治安。在銀行周圍，不時聽到劫案發生。比如劫匪見到華人拿手袋，直接搶走。有人並排停車，上車時被搶手提包。華人領取現金後，銀行常提醒，將錢放好在口袋，盡量不帶提包，避免給壞人可乘之機。

符美說，最開心的是，華埠商戶和居民都認識她，願意和她再一次溝通，「他們希望我回歸，代表這個社區的聲音。我還不習慣，有這麼多人關注我。」

符美表示，目前，亞裔社區有些人不願意報告罪案的原因之一，就是語言障礙。相信她擔任聯絡警員後，能幫助華裔翻譯，克服這些障礙，即時報案。「大家都說共同的語言，居民感覺更舒服。」

陳錫澎說，符美屆時的工作，將包括巡邏華埠，並不時坐鎮富興中心二樓的亞裔資源中心辦公室，接受市民報案。其他警員會過來寫報告。也有義工在中心幫助華人，幫忙翻譯英文信件、申請福利等。

陳錫澎說，感謝市長薛麗比、警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）、屋崙警局和社區的大力支持，能讓特別的警員符美回歸華埠，「她能說粵語，可理解社區的居民。最重要的是，建立了居民和警局的信任，希望警員能遏制犯罪。」

莎莎屋時裝店東主梁太表示，符美回來，感覺心安不少，相信治安會變好。她拍板決定，恢...
莎莎屋時裝店東主梁太表示，符美回來，感覺心安不少，相信治安會變好。她拍板決定，恢復原來的開業時間，此前下午3時下班，將延長到5時。（記者劉先進 ／攝影）
在華埠商會主席陳錫澎（右五）的陪同下，回歸的華埠聯絡警員符美（右四）18日拜訪商...
在華埠商會主席陳錫澎（右五）的陪同下，回歸的華埠聯絡警員符美（右四）18日拜訪商戶。（記者劉先進 ／攝影）

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