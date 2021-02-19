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打擊逃稅 羅康納提「阻止欺騙」法案

記者陳程威／灣區矽谷報導
代表南灣矽谷的國會議員羅康納本周四向國會提出「阻止欺騙法案」，為國稅局提供更多的資金，從而打擊逃稅行為。（本報檔案照）
代表南灣矽谷的國會議員羅康納本周四向國會提出「阻止欺騙法案」，為國稅局提供更多的資金，從而打擊逃稅行為。（本報檔案照）

代表矽谷的國會議員羅康納(Ro Khanna)於18日(周四)提出了一項阻止欺騙法案(Stop Cheating Act)，旨在加強國稅局（Internal Revenue Service)打擊逃稅的執法工具和能力。如果法案獲得通過，將向美國國稅局注入700億元，幫助對總收入超過100萬元的個人進行審計。根據這項計畫，資產超過200億元的公司也將優先接受審計。此外的200億美元用於擴大納稅人服務，100億美元用於升級稅收人員老舊的設備，提高發現稅收詐欺的能力。

羅康納表示，為了讓超級富豪們支付他們應該支付的稅款，必須要投資且增強國稅局的能力。「我們都知道我們的稅收系統有問題，（並且）我們早就該開始修復它了。」羅康納表示，全國最富有的1%的人群需要為大約70%的「稅收差距」負責，「是時候讓每個美國人都付出自己（應付的）那一份稅款了。」

為了支持國稅局對全美高收入者的更加詳盡的了解，「 阻止欺騙法案」還將進一步要求年收入超過40萬美元並且「收入來源未被披露」的人士在新的1099報告中接露他們的收入。據羅康納辦公室估計，該法案將在不修改現行稅法的情況下，通過新的執行稅法，從最富有的美國人那邊獲得「原本就應該繳納的」1.2萬億元的稅款。

「美國人爭取稅收公平」（Americans For Tax Fairness）組織也在18日表示，已經聯合88個全國性的組織共同呼籲拜登政府，優先為國稅局提供資金，並加大對富人騙稅行為的執法力度。

雖然在國會去年通過的2020財年預算中，向國稅局提供的資金總額為115億美元，比上年增長1.8%。但如果考慮到通脹與員工加薪等因素，實際上國稅局的預算是減少的。由於國稅局預算的減少，意味著政府在稅收方面的能力是減弱的。根據國稅局去年的一份報告顯示，現在美國納稅人稅收被審計的可能性僅為2010年的一半。

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