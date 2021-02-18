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聖他克拉拉縣疫苗接種 擴大納入教師 28日起施打

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣公共衛生局主任柯迪表示，聖縣會為所有滿65歲居住在聖縣的民眾接種疫苗，不論其身分狀況。（記者陳程威／攝影）
聖縣公共衛生局主任柯迪表示，聖縣會為所有滿65歲居住在聖縣的民眾接種疫苗，不論其身分狀況。（記者陳程威／攝影）

聖他克拉拉縣政府官員17日宣布，從本月28日起，聖縣的醫療服務提供商將擴大疫苗接種範圍到教育和兒童保育、緊急服務以及食品和農業行業的從業人員。 不具名官員對記者表示，根據聖縣目前對於加州疫苗接種指導原則的理解，中文學校的老師等課後輔導人員屬於教育支持人員，應屬於28日開始的疫苗接種人群。

聖他克拉拉縣政府同時表示，雖然擴展了疫苗接種的群體，但聖縣疫苗接種的重點仍然是受到疫情影響最嚴重的社區，以及有最大感染風險的老年居民。

聖縣公共衛生局主任柯迪（Sara Cody）表示，聖縣的目標是在今年夏天前為85%的居民接種疫苗。聖縣同時會通過在受到疫情影響最嚴重的社區建立新的接種點，延長疫苗接種點的工作時間等方法，確保受疫情影響最嚴重的社區獲得疫苗接種。 

聖縣公共衛生副主任盧納（Rocio Luna）表示，會努力與當地社區組織合作，以確保受疫情影響嚴重的社區獲得疫苗接種。同時聖縣也會通過不同語言多渠道傳播疫苗接種訊息。目前聖縣衛生系統可以每天為近萬人接種疫苗。此外，受到疫情影響嚴重的東聖荷西和吉爾洛的接種點實行免預約接種。

關於華人社區十分關心的無證移民接種疫苗議題，柯迪表示，聖縣強調過很多次，會為所有滿65歲居住在聖縣的民眾接種疫苗，這裡面當然包括所有的無證移民。

聖縣官員表示，年長居民實際在接種點進行疫苗接種時，要提供能證明其年滿65歲的證件，同時需要提供在聖縣的居住證明。針對某些無證移民不在水電帳單上的情況，聖縣政府表示，可以讓戶主陪同或者提供相應的證明。

柯迪說：「聖縣的目標是讓所有住在聖縣的65歲以上居民接種疫苗。」這其中也包括因疫情而留在聖縣的非公民老人。

聖縣官員表示，因疫情滯留在聖縣的訪客可以帶上護照等合法證件，同時需要準備任何能夠證明其在聖縣居住的證件，即可接種。目前聖縣有接近一半的65歲以上的居民接受了至少一劑疫苗的接種。聖縣正在敦促尚未接種疫苗的老年居民預約接種。

聖縣疫苗預約的官方網站sccfreevax.org將提供疫苗接種的最新信息。該縣鼓勵所有65歲及以上的居民和衛生保健工作者盡快安排接種預約。沒有網絡或者需要額外幫助的居民可以撥打211尋求幫助，熱線提供包括中文在內的多語言服務。

疫苗 疫情 移民

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