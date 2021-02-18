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華人開槍嚇退搶匪 6萬元保釋 華埠社區力挺

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶劫，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠9街與Franklin街路口15日下午5時許發生搶劫。30多歲的白人女子相機被搶，劫匪一度試圖開車衝撞受害者，一旁的百佳酒莊華人東主見義勇為，連開4槍嚇退劫匪。東主被警方拘捕協助調查。根據阿拉米達縣警消息，他16日以6萬元保釋。

據英文媒體報道，酒莊東主15日事發當日（周一）就面臨一項使用槍枝攻擊的重罪指控。但本報並未證實此說法。阿拉米達縣地檢長辦公室發言人凱麗（Anna Kelly）17日對本報記者表示，案件正在調查中，不方便評論。華埠社區領袖陳錫澎表示，經過和警局、阿縣地檢辦的瞭解，截至17日，並未有任何針對華人東主的指控，相關報導失實。社區也將堅定支持他，盡一切可能幫助他。

東主：考量安全 未來將暫停營業

東主17日在社媒上表示，謝謝所有人的好意和支持。他個人並不害怕，但出於安全和其他原因，將暫停營業一段時間。如果相互保護，每個人都會很安全。很高興看到華埠在如此短的時間內產生積極變化，展現出團結一心。

因為店鋪關閉，東主還將一批報紙放在門口，供華埠市民和商戶免費取閱。

屋崙警長阿姆斯壯表示，欣賞站出來的勇敢市民，但也希望市民不要武裝自己，向社區開槍...
屋崙警長阿姆斯壯表示，欣賞站出來的勇敢市民，但也希望市民不要武裝自己，向社區開槍，會造成意外的受害者。（記者劉先進／攝影）

警方：為免誤傷 不希望民眾開槍 

屋崙警長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）表示，不希望商戶武裝自己。希望他們成為好的證人，立即打電話給執法部門，讓警局響應。警方不想帶來任何的安全問題。目前已經有人報警，給警方提供了訊息。

「有武器的人，在事發現場往往沒有幫助，因為警員有些時候必須確定自己遇到的是誰，這會讓所有人都不安全。雖然我很欣賞那些站出來的市民，他們想幫助社區成員，干預阻止罪案。但我認為你可以致電報警，讓警員回應。我們特別不希望民眾在社區內開槍，可能會有意外的受害者， 還是希望社區成員注意罪案和報告警方。」

華埠社區領袖陳錫澎表示，社區堅定站在見義勇為的華人東主一邊，希望提供幫助。（記者...
華埠社區領袖陳錫澎表示，社區堅定站在見義勇為的華人東主一邊，希望提供幫助。（記者劉先進／攝影）

社區：如被起訴 發動大規模抗議

陳錫澎表示，華人東主15日被警方扣留配合調查，16日保釋出來。截至17日下午，華人東主並未面臨重罪襲擊或任何指控。「通常，警方會針對罪案進行調查，再做報告給地檢處，由地檢處複核並決定是否指控罪名。15日當天，東主被警方扣押，不可能馬上就有指控的消息。」

陳錫澎表示，華人東主委託他多謝大家的關心及愛護。他需要短時間的休整，也希望社區給他空間。東主要求停止任何GoFundMe上的籌款活動及網絡上的相關話題，數天後再聯絡。社區相信他不是蓄意傷人，而是為了救人，一定會支持這種見義勇的行為，也會和地檢處溝通，希望將來不要起訴東主，盡一切可能幫助他。「我們也呼籲社區不要以暴制暴，要瞭解如何合法合理的保護自己。社區以後也會邀請警局到鄰里防罪委員會做講座，瞭解法律知識。」

屋崙華埠義工治安巡邏隊隊長鄺偉醫師表示，16日，義工團隊就守護在酒莊門口，幫助工作人員直到關門。東主被釋放後，也和他通過電話。對方看起來情緒穩定。社區也在等待阿縣地檢處的結果。如果阿縣要起訴東主，華埠社區會發動一次大規模的抗議活動，要求撤訴，抗議對亞裔的不公平待遇。

華埠 華人 屋崙

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