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加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

編譯組／綜合17日電
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）
加州新增新冠病例一個月來減少了90%。（Getty Images）

數據顯示，加州新增新冠病例持續減少，灣區多縣有朝下一個疫情級別邁進的趨勢，餐廳堂食和電影院有望重開。加州州長紐森（Gavin Newsom）17日在河濱縣舉行記者會時說：「光明已經在望。」

紐森指出，加州一個月前的單日新增新冠病例為4萬2655例，17日減少為4090例，降幅達90%，住院人數過去兩周減少38%，加護病房住院人數減少33%。此外，新冠確診率目前只有3.3%，上個月為14%。

紐森17日在南加州柯奇拉（Coachella）一個疫苗接種診所對民眾說：「由於你們的努力，你們每個人都盡了自己一份力量，所以我們現在的處境已經完全不同。」

不過，專家警告，如果南非、英國或其他地區的新變種病毒在加州傳播開來的話，就會逆轉現在穩定下降的疫情趨勢。

由於疫情持續緩解，疫苗供應量不斷增加，灣區多個縣正朝著紅色級別邁進。紅色級別的門檻是每10萬人中感染人數必須低於7人，同時，一周平均確診率不能高於8%，灣區各縣都已符合平均確診率的門檻。紐森預測，加州接下來兩周會有相當數量的縣進入紅色級別。

加州目前已有六個縣進入紅色級別，包括德諾特縣（Del Norte）、曲尼特縣（Trinity）、普魯馬斯縣（Plumas）、塞拉縣（Sierra）阿爾平縣（Alpine ）和瑪利波薩縣（Mariposa），接下來八個可能緊跟著進入紅色級別的縣當中，有六個在灣區，包括舊金山、馬連縣、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣、阿拉米達縣和蘇諾瑪縣。

進入紅色級別後，餐廳除了可以提供戶外用餐，也可提供有限制的室內用餐，顧客人數不得超過餐廳容量的25%或100人。紅色級別還允許電影院、動物園、水族館和博物館重開，顧客人數同樣不得超過容量的25%；健身房可以重新提供室內服務，但人數不得超過容量的10%；零售商店入內購物人數可以從10%提高為25%。此外，較激烈的青少年體育活動，包括棒球和壘球紅色級別可以重新恢復。不過，各縣有權力設定較嚴格的規定，以防重開過快造成疫情反彈。

加州新冠疫苗供應量雖然已逐漸增加，但仍然是一個主要問題。截至17日，加州已施打了630萬劑疫苗，數量居全球第六，僅次於美國（總和）、中國、歐盟、英國、印度和以色列。

紐森指出，加州上周收到108萬劑疫苗，本周將收到123萬劑，下周會再收到132萬劑。但是，紐森說：「很明顯，我們收到的疫苗數量不夠每天的需求量，每周收到的疫苗不到一周就用光了。」疫苗不足使道奇球場（Dodger Stadium）和舊金山馬士孔尼中心（Moscone Center）等大型接種站不得不減少服務時間。

灣區疫情趨緩，多個縣最近有望進入紅色級別。（Getty Images）
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加州 疫苗 疫情

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