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感謝東華醫院醫護 凱悅匯餐館送賀年糕點

記者黃少華／舊金山報導
東華醫院感謝凱悅匯捐贈一批賀年糕點。（圖片由東華醫院提供）
東華醫院感謝凱悅匯捐贈一批賀年糕點。（圖片由東華醫院提供）

新冠疫情尚未結束，東華醫院醫護人員每天仍堅守抗疫前線。為感謝他們的貢獻及犧牲，凱悅匯餐館（Harborview Restaurant & Bar）16日贈送一批賀年糕點給東華醫院的員工。疫情初期，凱悅匯曾向東華醫院捐贈過午餐。

凱悅匯餐館東主黃健表示：「東華醫護人員在工作中面對生命威脅，仍然堅守崗位服務社區居民。我只希望能略盡棉薄之力為他們送上支持，回饋社會。同時，我希望在農曆新年為大家送上節日祝福。」

東華醫院行政總裁張建清感謝凱悅匯的支持。她說：「十分感謝社區一直以來的支持。在這個充滿挑戰和困難的時期，一眾優秀的醫護人員一直盡心盡力拯救生命，將居民的健康及安全放在第一位。為應付疫情帶來的壓力，他們願意付出額外的工作時間去照顧病人。我在此感謝每一位東華醫院員工的努力及付出。」

東華醫院董事會主席陳傑民指出：「東華醫院服務舊金山已超過一個世紀， 服務對象主要是低收入且不諳英語的新移民及長者，以及其他弱勢社群。不幸的是，疫情特別對長者、基層家庭及弱勢社群造成最嚴重的傷害。因此，東華醫院比以往任何時候都更需要社區及各界人士的支持，與我們共同對抗疫情。」

疫情持續，東華醫院強調會繼續與州府及市府官員、社區機構、媒體合作，為居民提供新冠病毒檢測、追蹤、預防教育、治療及新冠疫苗接種等服務。

社區居民可透過東華醫院的「向抗疫英雄致敬」活動， 支持前線醫護人員。捐款熱線：1-415-677-2470。此外，公眾也可發送電郵至 [email protected] 進行捐款。院方表示，公眾捐款可幫助東華醫院保護前線醫護人員，提供服務給更多有需要的人。

更多詳情，公眾可瀏覽網頁www.chinesehospital-sf.org/honor-healthcare-hero。

疫情 社群 低收入

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