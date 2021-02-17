灣谷中文學校線上新春慶典 遭駭放不雅照

灣谷中文學校舉行新春活動，沒想到遭人「亂入」鬧場。（灣谷中文學校東灣提供）

當天由李娜亞主持，事發後立刻切斷活動，再重新上線。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 （COVID-19）之下的農曆新年期間，許多慶典都改為線上舉行。灣谷中文學校（Bay Valley Chinese School）2月12日（上周五）就舉辦「牛轉乾坤慶新春」新年聯歡晚會，共有百餘人上線聯歡、欣賞節目表演。但中間卻出現短暫插曲，有怪人莫名進入Zoom會議，播放帶有歧視 華人的音樂之外，還將自己的頭像換成不雅照。所幸主持人及時發現、立即關閉活動，之後再重新上線，同時嚴格篩選入內的成員。

灣谷中文學校在東灣已經19年。（記者李榮／翻攝）

灣谷中文學校位於東灣的丹維爾，是教授繁體中文的學校，每周五晚間上課。灣谷中文學校校長宋國恩16日指出，灣谷中文學校已經有19年的歷史，每年舉辦農曆春節的慶祝活動，過去都是實體舉行，並且開放給社區參加，也是學校每年最重視的活動之一。去年因為新冠肺炎疫情 來得突然，慶會臨時取消，今年則改為線上舉行，學校也安排包括曉佩舞蹈學院舞蹈表演、禪龍功夫學院舞龍和中國功夫表演、小籠包製作、剪紙、詩歌朗誦、李娜亞的京劇表演等節目。丹維爾的市長與多位市議員都線上致意。

沒想到，活動進行到一半時，有位參加者開始播放帶有古怪的歌曲，帶有歧視意味，而且還將頭像改為裸體圖片。宋國恩指出，當時事發得非常突然，還好主持慶會的李娜亞非常機靈，很快停止活動，之後要求所有人重新上線，並嚴格審查。

「我認為他是有備而來，知道是我們在這邊辦新年晚會，才進來播放仇恨亞裔的歌曲。」宋國恩指出，其實鬧場的人也不能算是「駭客」，因為活動本來就是向公眾開放的，任何人都能參與。然而發生這種事，也是提醒了大家在辦活動時是有可能會有不良份子來干擾，「社區中是有些人，有嚴重的歧視想法。」

她表示，事發後已經向警局報案。

北加州中文學校聯合會會長陳亳蕙指出，這次應該是首次線上新春活動發生的歧視事件。過去疫情剛發生、開始線上課程時，也有會員學校上課時發生遭「亂入」的情況。不過，後來就要求必須要密碼才能進入課堂。