金山灣景區SF MARKET 高容量疫苗接種中心開幕

市長布里德和多名官方代表認為需要為受疫情影響嚴重的社區公平分配疫苗。（記者黃少華／攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）2月16日召開記者會，與市議會議長華頌善（Shamann Walton）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）聯合宣布，位於灣景區（Bayview）901 Rankin Street SF Market的高容量新冠疫苗 接種中心，本周起正式運營。

市府與Sutter Health合作運營這個疫苗接種中心。應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）和消防局長尼科爾森（Jeanine Nicholson）、SF Market董事會主席齊加斯（Eli Zigase）、Sutter太平洋醫療基金會執行長Robert Nordgrer和家庭醫生李洪燮（Jonathan Lee）也出席了記者會。

這是舊金山在過去一個月內開設的第三個高容量新冠疫苗接種中心。前兩個分別位於舊金山市立大學和馬士孔尼會議中心。

李洪燮醫師強調SF Market高容量新冠疫苗接種中心為成功預約的合資格人士提供接種服務。（記者黃少華／攝影）

李洪燮表示，這個疫苗接種中心每周一至周五上午8時至下午5時開放。目前的新冠疫苗接種人數上限是每個工作日1000人，但僅限於為提前預約的人士提供服務。疫苗供應一旦更加充足，預約名額和運營時間將會增加。

醫護人員和65歲及以上長者，可以通過市府網站SF.gov/getvaccinated、Sutter Health的患者線上入口網站My Health online或致電（844）987-6115預約。Sutter Health要求患者確保在接種新冠疫苗前的兩周內沒有接種任何其它疫苗。有關疫苗接種更多資訊，可瀏覽網頁https://www.sutterhealth.org/for-patients/health-alerts/covid-19-vaccine。

護士為一名長者接種新冠疫苗。（圖片由Sutter Health和市長辦公室提供）

成功預約到SF Market接種新冠疫苗的人士，不需要在預約時間前15分鐘到場。到場後經歷的流程包括：量體溫，回答幾個簡單的健康問題，戴上一個新口罩及用洗手液洗手，核對資料，接種疫苗，在休息區等候15至30分鐘後離開（如果身體狀況正常）。

布里德說：「有了SF Market這個接種中心。居住在灣景區獵人角地區和城市東南部的居民更容易獲得疫苗接種。這次疫情大流行期間，我們確保了本市對COVID-19的響應是公平的。我們正繼續這項工作，在受災最嚴重的社區建疫苗接種點。現時供應仍非常有限，但我們正在確保整座城市的基礎設施到位。一旦開始收到更多疫苗，我們準備每天至少為1萬人接種。」

對於能否在6月份之前完成為全市居民接種疫苗的目標，布里德說：「這當然是我們的目標。我真的很自豪，舊金山平均每天能接種4000多劑疫苗。如果我們能達到1萬劑量，實際上可以超過1萬劑，那麼這是可能的。祈禱吧。疫苗不在我們的控制範圍內。但一旦有了（足夠的）疫苗，我們就會及時為市民接種。」

截至2月16日，全加州 共接種了620萬劑疫苗。在舊金山，12萬2420名居民接種了第一劑，佔到16歲以上人口的16%，3萬5764人接種了第二劑。