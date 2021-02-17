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新冠病例減少 柏加大解除宿舍封鎖令

編譯組／柏克萊16日電
新冠病毒病例減少，柏加大解除宿舍封鎖。 （本報檔案照）
新冠病毒病例減少，柏加大解除宿舍封鎖。 （本報檔案照）

柏克萊加大官員16日（周二）解除了為期兩周的宿舍禁令，因為住宿學生中新增新冠病毒病例數量開始下降。

校方官員在給校園社區的電子郵件中說，接觸史追蹤顯示，自2月1日開始禁閉以來，居住在宿舍的2000學生中幾乎沒有新的確診病例。

沒有被大學衛生官員要求隔離或自我隔離的學生，只要他們繼續保持社交距離並戴上口罩，現在可以離開宿舍，四處走動，包括大學餐廳等。

「COVID-19在我們的社區仍然很普遍，包括在一些校外學生群體中，它很容易被重新引入宿舍。」大學官員在電子郵件中說。「我們的希望是，如果所有住宿生繼續遵循這些重要措施，我們就不必在今後重新啓動自我禁閉。」

柏克萊加大在發現156人（大部分是本科生）的檢測陽性，以及在校外學生中發現兩例傳染性極強的英國病毒變種後，於2月第一周下了禁足令。當時，柏加大陽性比例為1.6%，高於柏克萊市的0.6%。

為應對校園內病例的激增，校方發布了封校令，禁止戶外運動，在宿舍旁增派保安人員走動。除了就醫、做新冠病毒檢測、上廁所或到餐廳取食物外，學生不得離開房間。

違反規定的學生將面臨取消住宿資格或停學的處罰。「我們意識到，過去兩周對每個人來說都是一個充滿挑戰的時期，我們真的很感謝你們為減輕感染激增所做的所有努力。你們的自我犧牲已經帶來了巨大的改變。」大學官員在給學生的電子郵件中說。

大學衛生官員繼續建議學生避免與家庭以外的人進行一切聚會，外出或運動時與其他人保持距離，並每周參加兩次強制性的冠狀病毒檢測。

柏克萊加大 檢測 社交距離

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