聖馬刁縣 教師、兒童保育工作者22日起接種

聖馬刁縣已在多個地點開設了「得來速」免下車新冠疫苗接種服務。（記者黃少華／攝影）

聖馬刁縣上周正式發布了2月下旬擴大新冠疫苗 接種的計畫。從2月22日開始，只要供應充足，教育工作者、兒童保育工作者、急救人員、食品和農業工人都可以接種新冠疫苗。這些行業的員工符合州府1B階段的新冠疫苗接種資格。

縣政府表示，聖馬刁縣正與代表上述行業的相關工會組織合作，支持基於公平框架的疫苗接種計畫。

2月9日，代表聖馬刁縣南部和聖他克拉拉縣北部的加州 參議員貝克爾（Josh Becker）就發出呼籲，應立即為中半島的教師接種新冠疫苗，為重開課堂面對面教學創造安全條件。聖馬刁縣平均每周注射9000劑新冠疫苗，全縣的教師總數為5000人。

在疫苗供應允許的情况下，聖馬刁縣還將為那些無法通過一般醫療機構接種疫苗的最新合格居民提供額外的接種途徑。

聖馬刁縣將鼓勵當地醫療健保提供商，盡可能在低收入 社區的優先階段人群中接種新冠疫苗，然後向更廣泛的合資格人群開放接種預約。

截至2月14日，聖馬刁縣大約78萬居民當中，已經有8萬4783人接種了第一劑新冠疫苗，另有近兩萬人已經完成了兩劑新冠疫苗的接種。

聖馬刁縣縣議員葛露姆（Carole Groom）在一份聲明中說：「人們對新冠疫苗的呼聲是可以理解的。我們需要盡快採取行動，盡快實現接種目標。由於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情繼續肆虐社區，我們必須在限制性條件下，盡我們所能來限制這種流行病的嚴重影響。」