阿拉米達縣教職工 分3等級接種疫苗

AIMS學校將教室內課桌分開保持社交距離，以適應將來重開的防疫要求。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙AIMS大學預科特許學區 （AIMS K-12 College Prep Charter District ）校監卡蒂斯（Maya Woods-Cadiz） 15日表示，根據阿拉米達縣規定，學區下屬三所學校的教職工將根據三個等級，來確定疫苗 接種順序。目前，正等待衛生部門通知何時接種。

AIMS旗下有小學、初中和高中三所學校。高中96%的學生為有色人種，華裔學生約為45%。三校目前教師和僱員有140人。

卡蒂斯說，阿拉米達縣已通知所有學校，根據教職工等級不同來決定接種疫苗的先後順序。第一等級中，與校園內成年人、孩子有互動接觸的人先打疫苗。第二層，當學校重開、有潛在可能回到學校，且目前在遠程辦公的教師或僱員。第三等級，目前純粹遠程辦公的教職員。學校目前已經將所有名單上交給阿拉米達縣衛生局，尤其是要和學校成年人或學生有當面接觸的優先名單，但目前阿縣還沒有具體回復，何時何地接種疫苗。「我每周都給阿縣打一次電話，他們還在制定更詳細的計畫。現在最大的挑戰是等待縣級衛生部門回應。學校須遵循州和縣級衛生部門的指導方針，而指導方針在不斷變化。」

屋崙AIMS大學預科特許學區校監卡蒂斯（左） 表示，根據阿拉米達縣規定，學區下屬三所學校的教職工將根據三個等級，來確定疫苗接種順序。目前，正等待衛生部門通知何時接種。（記者劉先進 ／翻攝）

卡蒂斯說，考慮到孩子們一直在上遠程網課，學校想盡辦法加大學生參與，避免對著螢幕太久而枯燥乏味。比如，有更多休息時間，穿插一些體育課程，使用交互程式，讓孩子分享螢幕和互動，保持一定的社交。

州長紐森已初步制定校園重開路線圖。卡蒂斯表示，學校做好重開的所有準備，一旦得到政府部門的授權，就可以重開。比如，教師內課桌分隔開，保持距離，學生分批上課等。學校準備了洗手台和口罩。每天晚上會利用霧化器對教學樓進行消毒，確保環境乾淨。

卡蒂斯說，學校重開的優先級別，首先是最小的學生，如一、二年級學生，因為如今是他們成長的關鍵時間需要學習如何閱讀、做數學等。學校在探索，如果重開，體育活動如何安全進行。

阿拉米達縣衛生局的聲明說，2月8日期，將為1b階段第1級、符合條件的個人接種疫苗。這包括65歲以上的市民和必要行業僱員，比如食品和農業、緊急服務、教育 和兒童保育部門從業人員，約32.5萬阿縣居民接種。

阿縣提醒說，凱瑟（Kaiser）、Sutter Health和Stanford Health Care 的會員，可直接這幾家醫療機構，以安排接種疫苗。阿縣還與8個聯邦認證格的保健中心和2個社區共用疫苗分配。