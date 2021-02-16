疫期違規營業 東聖荷西健身房被罰55萬 擬抗爭

東聖荷西一家健身房違規營業，被罰55萬。(圖取自電視截圖)

東聖荷西一家健身 房因違反聖他克拉拉縣衛生命令違規營業，面臨55萬元罰款。聖縣衛生官員表示，健身房在居家令實施期間，室內營運已達數個月。

「California Ripped Fitness」健身房門外出現一些標語，正在平和地提出抗議。經理表示，若酒類商店被認為是必須，運動也是。與此同時，縣府已接獲數十個包括一名健身房會員在內的投訴。有會員指稱，健身房違反新冠規定，業主顯然拒絕關閉健身房，儘管疫情 期間，他都未到健身房運動，仍被收費。

此外，也有人擔心，由於這家位在東聖荷西的健身房，許多會員是拉丁裔，而拉丁裔人口又是這次灣區疫情受打擊最大的族裔之一，健身房可能成為超級傳播地點。

聖縣政府律師威廉 斯(James Williams)表示，縣府已根據衛生命令，對健身房發出違法通知。自12月以來，聖縣已收到35件投訴，執法人員前往到訪健身房七次，並在多次警告之後，罰以55萬元。威廉斯表示，令人失望的是，健身房將他人置於風險之中。

健身房門口出現一些標語，內容寫著關閉健身房違反憲法權力，質疑為何運動與健康生活被認定屬於「非必須類別」(non-essential)。健身房經理也說，進入健身房都需戴上口罩，沒有團體課程、一對一訓練，桑拿也關閉，他說，業主無力承受再度關店。

不過，有會員認為，「24 Hour Fitness」等其他健身房已經關閉，他們也應為社區盡一己之責關店。其他商家也因疫情受傷，不能以任何財務理由讓健身房持續開放。不過，健身房經理透露，業主計畫對罰款提出抗爭。縣府官員在必要時，將採取其他包括法律途徑解決。