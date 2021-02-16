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疫情嚴峻 柏加大讓學生在宿舍待兩周

編譯組／柏克萊電
柏克萊加大在COVID病例激增後，禁止學生進行戶外運動，在周一之前都要待在室內。 （取自柏加大官網）
柏克萊加大在COVID病例激增後，禁止學生進行戶外運動，在周一之前都要待在室內。 （取自柏加大官網）

由於最近校園內新冠病例激增，柏克萊加大實質上已經禁足學生，要求他們至少待在宿舍內到15日。

封校是於2月1日開始實施的，那天學生甚至被禁止外出鍛鍊。本預計8日會解除，除非從那天再加延長。而為了執行這一規定，校方已增加安保力量。

據校方稱，新的限制措施將影響約2000名學生，其中「相當一部分正在被隔離中。根據加大醫療主任和其他校園官員發給學生的電子郵件，在限制令下學生只能在就醫、緊急情況、配合測試要求、使用所在樓層的衛生間，只有從附近的戶外小賣部獲得食物時，才能離開房間。

大學正在與柏克萊市合作，以決定是否可以允許戶外運動。根據大學的新冠病毒狀況，柏克萊加大1月31日當周出現了164起病例的高峰，其中包括154名本科生。本周病例數已降至65例。從去年9月到本周三，該大學共出現了751例陽性病例。

當被問及封校是否會持續到超過周一時，加州大學媒體發言人拉特里夫（Adam Ratliff）說：「我們現在還不能說，不過我們希望通過這些努力減少病毒傳播。」

更多的校園警察在宿舍地帶巡邏，學生被要求更頻繁地出示他們的身分證。所有學生必須每周接受兩次測試。

「請注意，學生如果不遵守校園指令，會受到嚴重的住宿行為制裁，包括被取消住宿資格和被大學停學，」加大的電子郵件稱。「我們不希望住宿生們因為校園警察的增加而驚慌失措，但我們必須確保社區居民的健康。」

柏克萊加大 警察 加州大學

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