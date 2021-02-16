3天13傷！ 春節長周末 舊金山暴力頻傳

舊金山警方在市中心調查多宗罪案。（記者黃少華／攝影）

農曆新年長周末的三天時間並不太平。舊金山 各區屢屢出現各種暴力案件，致多人受到不同程度的傷害。

一、兩名男子在海傍遭槍擊 受傷

舊金山警方宣布，來自中谷佛萊斯諾（Fresno）的25歲男性嫌犯甘格爾（Tyler Gangell）已於2月13日傍晚被捕，目前關押在舊金山縣拘留所。

甘格爾涉嫌犯下多項控罪，包括兩項謀殺未遂罪、兩項使用致命武器襲擊罪、在公共場所和汽車上攜帶一把裝有子彈的槍枝，以及其他幾項與槍枝有關的罪行。

2月12日晚上8時17分，海傍（Embarcadero）Drumm Street發生槍擊案。警方隨即前往案發現場展開調查，在Hyatt Regency酒店內發現兩名男子受了槍傷，並提供緊急救援。急救人員隨後將傷者送到附近一家醫院。一人有生命危險，另一人傷勢較輕。

在調查過程中，有自稱嫌犯的人（甘格爾）與舊金山警方取得聯繫，提出自首。調查人員得到了甘格爾在麥賽德（Merced）的具體位置，並與麥賽德警察 局協調逮捕。甘格爾隨後被押送到舊金山。

本案的調查工作仍在進行中。

二、灣景區一宗槍擊案造成6人受傷

灣景區（Bayview）於2月13日晚間發生一宗嚴重的槍擊案，共有6人受到槍傷。

警方發言人魯卡（Robert Rueca）警官說，案發當天下午6時，警方對位於Third Street 夾 Quesada Avenue 街區的這宗槍擊案作出響應。當時，有多人撥打9-1-1電話報警，當地的一個槍擊感測器（ShotSpotter）也作出了自動報警。

警員趕到案發現場時，發現地上有多枚彈殼，並且有6人受槍傷。傷者全部被送往當地醫院治療，現時情況穩定。

嫌疑犯仍然沒有被捕。警方尚未公佈對嫌犯的相關描述。

三、田德隆區一宗槍擊案造成3人受傷

舊金山警察局表示，2月14日凌晨2時，三名男子在田德隆區（Tenderloin）的一宗槍擊案中槍受傷。案發地點是Turk 夾 Hyde街區。

三名傷者當中，其中一人傷勢較重，有生命危險。另外兩人情況穩定。

警方尚未逮捕嫌犯。

四、一名83歲長者在田德隆區遇襲致臀部骨折

舊金山警察局田德隆區分局2月14日晚上發出推文，一名男子當天上午在襲擊一名83歲男性長者時被捕。

根據警方報告，案件發生在Hyde Street 200號街區。當時，嫌犯將受害者打至臀部骨折。

警方尚未公佈關於受害者遇襲以及嫌犯遭逮捕的更多細節。

五、一名社區工作人員在田德隆區被刺傷臉部

舊金山警察局田德隆區分局於2月14日晚上發出推文，表示一名社區組織的值班員工當天在7街夾市場街的路口遭到無端的襲擊。

警方表示，受害者被刺傷臉部，目前情況穩定。不過，警方並未透露更多受害者遇襲的細節，也沒有發布對嫌犯的描述。

搜捕嫌犯的工作仍在進行中，並呼籲公眾提供線索。本案的案件號碼是210099714。

公眾如有上述案件的相關資訊，可致電（415）575-4444聯系舊金山警察局，或以「SFPD」開頭編輯簡訊並發送至TIP411。