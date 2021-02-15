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華裔父移植肝給女兒 設立「我的新肝」肝臟移植組織

編譯組╱庫比蒂諾14日電
何氏父女成立「我的新肝」(My New Liver) 組織，協助有需求家庭尋找肝臟捐贈者。爸爸賽門曾在2013年將部分肝臟捐給女兒凱西。(取自臉書)
何氏父女成立「我的新肝」(My New Liver) 組織，協助有需求家庭尋找肝臟捐贈者。爸爸賽門曾在2013年將部分肝臟捐給女兒凱西。(取自臉書)

庫比蒂諾華裔居民賽門·何(Simon Ho) 的女兒凱西 (Cassie) 1997年出生時，罹患先天性膽道閉鎖 (biliary atresia) 的肝功能疾病，日後必須進行肝臟移植，才能維持健康。美國每三萬名嬰兒中，就有一名嬰兒罹患這種先天性肝功能失調症。

2010年當凱西13歲時，賽門終可以將他肝臟一部分捐贈給他的女兒凱西。兩年之後，父女兩人參加聖他克魯茲半馬拉松賽跑，感到無比興奮。

何家隨後成立「我的新肝」(My New Liver) 組織，協助有需求家庭尋找肝臟捐贈者。「我的新肝」是一個互動性網站，將用戶與美國各地移植中心連結起來，同時提供器官捐獻者財務援助。賽門說：「由於疫情封閉，我們才有時間發展這個計畫。這是大瘟疫帶來的一線新希望！」

何家父女表示，志願捐贈者需要依些費用，如旅行費，移植手術期間無法工作的損失等。因此「我的心肝」組織必須籌募基金，提供肝臟移植手術所需花費。他們說，如果條件符合，任何人都可成為器官捐贈者。

醫生與護士可經由「我的新肝」網站，提供有關肝臟移植專門知識。許多接受肝臟移植手術者為兒童。侯家父女說，我們提供護理裝備，協助支持這些兒童。

接受肝臟移植手術前，凱西六歲時曾動手術，將肝與腸道連接起來，協助膽汁流動順暢。她小時候並且經常接受針灸治療。

凱西去年11月23日從華盛頓大學 (University of Washington) 畢業，主修心理學與早期兒童教育。她說，發展個人事業時，她會從小時候的經驗尋找靈感。她希望能夠創造一個新社區，與其他處於類似情況的孩童見面討論。

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