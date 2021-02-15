加州單日確診萬例以下 疫情數字持續下降

加州 各縣12日共傳出9649宗新冠病例，444人死於新冠肺炎，自從冬季新冠疫情 高峰期過後，新冠病例、病歿與住院人數均持續降低。此外，為期七天的每日新冠病例平均數降至一萬宗以下，比起一個月前的高峰期減少約75%。

加州新冠死者七天單日平均數於元月27日達到高峰，隨後單日平均數持續下落。加州每七天新冠死者單日平均數是根據加州各縣公共衛生局數據整理而成。12日最新數據顯示，加州新冠死者單日平均數為401人，比七天前下跌30%。

由於農曆新年，加州有些縣如橘縣 (Orange County) 沒有公布最新數據，另外有些縣周一總統日(President Day) 放假，因此等到周二恢復上班時，數據可能會稍有不同。

舊金山灣區 12日傳出1346宗新病例，新冠死者97人。每七天單日新冠病例平均數為1548宗，比起元月初的單日5000宗新病例顯然大幅減少。灣區單日死亡人數於元月底達到最高峰，當時每日平均有75人死於新冠病毒，12日的每天死亡人數下落到50人以下。

整體而言，灣區表現優於整個加州。加州每10萬人中，出現116名新冠死者。灣區新冠死亡率最高者為聖他克拉拉縣，每10萬人中有84名新冠死者。最低為蘇拉諾縣，每10萬人中有32人因感染新冠病毒而死。