學生疫情期自殺 金山市府控告學區不開學校

舊金山控告學區遲不重開學校，指出許多學生在疫情期間自殺。(美聯社)

根據舊金山 市府日前提交訴狀內容指出，舊金山自殺學生創歷史新高。公立學校 持續關閉，正助長學齡兒童心理健康危機，期望訴訟推動學校重啟教室。舊金山市檢察官夏雷拉(Dennis Herrera)上周宣布，正採取步驟起訴舊金山學區 ，學區教室已關閉近一年。

市府11日向舊金山高等法院提交動議中，包括舊金山灣區醫院、醫師、家長們對遠距學習所帶來的情感及心理傷害做出證詞。一名母親描述15歲女兒在筆電旁哭泣，覺得對學區與世界失去信心。另一名家長則說自己7歲兒子在家出現不能控制行為，另一名母親則說10歲女兒感到沮喪憤怒，擔心她的心理健康受到影響。

訴訟引述小兒科醫師、兒童精神科醫生與急診醫生說法，舊金山加大兒童醫院急診室自殺兒童增加66%、需要住院與心理治療的青少年自殺病例增加75%。米慎灣舊金山加大兒童急診部門上個月治療自殺兒童人數創新高，兒童焦慮、憂鬱和進食障礙兒童人數增加情況，與全國數據相符。

舊金山加大急診部門新冠應變中心主任諾貝爾(Dr. Jeanne Noble)指出，醫療證據明確顯示，公立學校持續關閉，正加劇舊金山學齡兒童心理健康危機。

舊金山5萬2000名公立學校學生自去年3月開始不能去學校。公共衛生官員9月開始允許學校重啟，但學區與教師工會對重開教室仍未達成最後協議。學區堅持提供安全防禦措施重返校園，而教師尚未獲得疫苗接種。

這起訴訟是加州及可能在全美首例針對重啟學校的控訴，學校系統承受來自家長與政界人士終止線上學習的壓力。其也推動其他城市包括洛杉磯對此議題的討論。洛杉磯市議員敦促採取類似法律行動強迫學校重開。

贊成重啟教室人士引用科學數據，若採取適當安全預防措施，如戴口罩、保持社交距離、加強清潔，學校可安全重啟。訴訟指出，舊金山114家私立與特許學校已重啟1萬5831名學生、約2400名教職員重返教室。這些學校僅出現少於5宗疑似面對面傳染病例。

訴訟書指稱，學校主管未能按照加州法律要求制訂重啟具體計畫，將孩子拒於校門之外，嚴重侵犯他們的憲法權利。