我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

學生疫情期自殺 金山市府控告學區不開學校

編譯組╱灣區綜合電
舊金山控告學區遲不重開學校，指出許多學生在疫情期間自殺。(美聯社)
舊金山控告學區遲不重開學校，指出許多學生在疫情期間自殺。(美聯社)

根據舊金山市府日前提交訴狀內容指出，舊金山自殺學生創歷史新高。公立學校持續關閉，正助長學齡兒童心理健康危機，期望訴訟推動學校重啟教室。舊金山市檢察官夏雷拉(Dennis Herrera)上周宣布，正採取步驟起訴舊金山學區，學區教室已關閉近一年。

市府11日向舊金山高等法院提交動議中，包括舊金山灣區醫院、醫師、家長們對遠距學習所帶來的情感及心理傷害做出證詞。一名母親描述15歲女兒在筆電旁哭泣，覺得對學區與世界失去信心。另一名家長則說自己7歲兒子在家出現不能控制行為，另一名母親則說10歲女兒感到沮喪憤怒，擔心她的心理健康受到影響。

訴訟引述小兒科醫師、兒童精神科醫生與急診醫生說法，舊金山加大兒童醫院急診室自殺兒童增加66%、需要住院與心理治療的青少年自殺病例增加75%。米慎灣舊金山加大兒童急診部門上個月治療自殺兒童人數創新高，兒童焦慮、憂鬱和進食障礙兒童人數增加情況，與全國數據相符。

舊金山加大急診部門新冠應變中心主任諾貝爾(Dr. Jeanne Noble)指出，醫療證據明確顯示，公立學校持續關閉，正加劇舊金山學齡兒童心理健康危機。

舊金山5萬2000名公立學校學生自去年3月開始不能去學校。公共衛生官員9月開始允許學校重啟，但學區與教師工會對重開教室仍未達成最後協議。學區堅持提供安全防禦措施重返校園，而教師尚未獲得疫苗接種。

這起訴訟是加州及可能在全美首例針對重啟學校的控訴，學校系統承受來自家長與政界人士終止線上學習的壓力。其也推動其他城市包括洛杉磯對此議題的討論。洛杉磯市議員敦促採取類似法律行動強迫學校重開。

贊成重啟教室人士引用科學數據，若採取適當安全預防措施，如戴口罩、保持社交距離、加強清潔，學校可安全重啟。訴訟指出，舊金山114家私立與特許學校已重啟1萬5831名學生、約2400名教職員重返教室。這些學校僅出現少於5宗疑似面對面傳染病例。

訴訟書指稱，學校主管未能按照加州法律要求制訂重啟具體計畫，將孩子拒於校門之外，嚴重侵犯他們的憲法權利。

舊金山 學區 公立學校

上一則

北加州中國大專校聯會將辦兩岸政策講座、旅遊

下一則

加州單日確診萬例以下 疫情數字持續下降

延伸閱讀

金山集會反暴力 呼籲各族裔團結 舉牌「保護長者 」

金山集會反暴力 呼籲各族裔團結 舉牌「保護長者 」
舊金山教師要求：面授教學1周最多2天

舊金山教師要求：面授教學1周最多2天
華埠戶外用餐壁畫添彩 女畫家展創意也籲防疫

華埠戶外用餐壁畫添彩 女畫家展創意也籲防疫
疫情下過春節 舊金山李彩娜：雲聚會送福字 買花過新年

疫情下過春節 舊金山李彩娜：雲聚會送福字 買花過新年
加州校園重開狀況？1張「地圖」可追蹤

加州校園重開狀況？1張「地圖」可追蹤
迎牛年！核桃學區華裔家長會 團拜謝師

迎牛年！核桃學區華裔家長會 團拜謝師

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
被人從背後推倒受輕傷的華人長者王先生表示，希望嫌犯被起訴，也將站出來指證對方，讓他繩之以法，不再害人。（記者劉先進 ／攝影）

太太下巴都碎了 屋崙華埠被推倒華人：一定出來指證嫌犯

2021-02-08 02:19
部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

2021-02-10 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪