屋崙市長薛麗比：設警務聯絡員服務華埠、水果谷

屋崙市長薛麗比日前在華埠富興中心的記者會上譴責針對亞裔長者的暴力犯罪。（屋崙市長辦公室視頻截圖）

東灣屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）市長薛麗比（Libby Schaaf）和新任警察 局長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）於2月13日聯合宣布，在警察局長辦公室內設立專門的警務聯絡員（Police Liaisons），向屋崙最大的兩個非英語社區華埠 和水果谷（Fruitvale）提供服務。

阿姆斯壯表示，新的警務聯絡員將直接向警察局長辦公室報告工作並提出建議，致力於提高社區的安全感。他說：「當我上周宣誓就職時，我向屋崙社區承諾，警方將保護和服務我們的社區，减少犯罪，建立信任關係。聯絡員的作用是彌合文化差异和語言障礙，打開溝通渠路，共同建立信任關係，提高社區安全。」

薛麗比認為：「對受害者基於種族或國籍的恐怖攻击，在我們多元的庇護都市屋崙沒有立足之地。我們將重置這些警力資源，正如社區中許多人所要求的那樣，同時投資於非警務安全措施。整體的社區安全一直是我的首要任務。雖然屋崙仍在努力擺脫新冠疫情經濟影響，但重置這些專門的警務聯絡員及提高他們的地位是一項必要投資，以確保一些最脆弱社區的安全。」

薛麗比承諾提供快速補助金，為屋崙華埠增設安全攝像頭。她還宣布一筆3萬元的私人捐款，服務東灣的越裔美國人社區中心。

屋崙全市暴力犯罪近期明顯增加，華埠長者屢屢受到騷擾和襲擊，上述消息得到了社區領袖的支持。

屋崙華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）說：「我們非常感謝為華埠和華語居民，特別是長者提供這一專門的資源。薛麗比市長已經為公共安全發出一致的呼聲。」

屋崙龍崗親義公所主席暨屋崙中華會館元老趙英武（Spencer Chew）說：「華埠要求市長幫助恢復警力，她做到了。我們也感謝新任警察局長阿姆斯壯的反應，因為我們希望每個人都能帶著安全感慶祝農曆新年，尤其是在最近發生多起攻擊性犯罪之後。」

屋崙市長辦公室發言人馬德雲（Messiah Madyun）當天還發出聲明，認為媒體對薛麗比最近在屋崙華埠記者會上的發言進行了不準確的報導。

馬德雲說：「薛麗比市長在華埠記者會上沒有對削減警察預算（Defund the Police）進行責備。她責備的是兩名市議員的偽善。他們去年夏天要求大幅削减警察。華埠上周犯罪事件發生後，他們卻轉而要求提供更多的警力服務。」