屋崙華埠集會 對抗反亞裔犯罪 籲政府推治安方案

屋崙華埠的麥迪遜公園集會現場。（APEN提供，Denny Khamphanthong攝影）

亞裔 民權組織APEN於13日在屋崙華埠 的麥迪遜公園舉行集會，就近期針對亞裔的犯罪行爲發聲譴責，同時呼籲政府投資，推出以社區為中心的治安解決方案。

集會主持人Eddy Zhang用自己的親身經歷表示，監獄並不是解決社會治安的方法。「我曾經也犯過錯誤，也曾因此坐過監獄，但是華埠社區並未因此放棄我，而是重新接納並且幫助了我。」Eddy表示，對於年長人士、女性、兒童所遭受的來自治安方面的不幸感同深受，而個人受傷背後有體制性原因，「白人至上」主義造成的分裂和歧視才是真正的根源。

亞太裔女性領導（AAPI Women Lead）的創辦者Connie表示，要看到系統性的亞裔困境。（APEN提供，Denny Khamphanthong攝影）

亞太裔女性領導（AAPI Women Lead）的創辦者Connie Wun表示，亞太裔是一個多元的群體，遭受到了各種各樣不同的艱難的體驗，而媒體上反映出來的老者遭遇攻擊的令人心碎的畫面，只是亞裔社區所面臨到困境的冰山一角。Connie表示，灣區40%的亞裔生活在貧困之中，「那些在華埠街道匍匐前行的亞裔長者們，很多時候是為了販售自己在家裡面種植的那一兩塊錢的蔬菜，希望可以幫助家裡減輕負擔。」

Connie同時也表示，還有許多亞裔新移民被困在遣返中心裡面，當亞裔女性站出來反抗系統性不公的時候，往往要面臨到更多的危險與攻擊。Connie呼籲，不僅要看到老人受到暴力攻擊，同時也要看到亞裔社區遭受的系統性的不公困境。

屋崙越裔商會行政主管Jenny Tran表示，不應比較少數族裔之間互相受到傷害的多少，她希望少數族裔之間可以找到同情心，一起治癒社區。「在華埠發生的事情並不是孤立的，針對亞裔的犯罪也發生在越南裔聚集的小西貢地區。亞裔遭遇的這些不公平待對待，是互相關聯的。」

東灣亞裔地區發展聯盟副主管的Eller Chiu說，目前社區互相間的信任不夠，執法機關在民眾心里的信任度極為不足。同時，警方或者執法機關對於不講英語的受害者往往不能準確地為他們提供幫助。Eller強調，種族標籤化是一種懶惰無效且不正確的行為。「當暴力發生時，我們需要找到罪犯，讓其負責任，但不應該把這種犯罪標籤化與種族化。這不正確，也不能給社區帶來安全。」Eller強調，需要提供資金幫助以社區為中心的安全發展上。

來自於長期專注青年犯錯的團體（CURYJ）的Rachel Kirkwood表示，要解決長期存在的問題，必須提供給青少年更多的就業，更多的支援措施，才能真正改善社區治安。「我們社區的人知道自己要什麼，而不需別人來說我們需要什麼。」她同時強調少數族裔團結一致的重要性。「非裔跟亞裔應該站在一起，不再讓別人來分類我們。」

屋崙的信仰領袖Deborah Lee跟Saabir Lockett都希望，屋崙應成為一個和平共處的社區，每個人都可以擁有就業機會。暴力犯罪不只發生在個體身上，而是傷害到整個社區，社區現在亟需治癒。