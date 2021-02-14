籃網134分大勝金州勇士 球迷「虛擬觀賽」

受邀請的媒體和球迷以虛擬方式觀賽，場邊的紅色屏幕祝福亞裔球迷農曆牛年快樂。（記者黃少華／翻攝）

金州勇士 隊（Golden State Warriors）在2月13日（農曆大年初二）晚上對陣布碌崙籃網（Brooklyn Nets）的比賽中慶祝農曆新年。本場比賽，勇士隊以117：134負於籃網隊。柯瑞得到全場最高的27分，並為勇士隊貢獻3個籃板和5次助攻。杜蘭特為籃網隊貢獻20分、5個籃板、6次助攻。

受新冠疫情影響，勇士隊今年的農曆新年慶祝活動不能邀請大批亞裔球迷進場，改為邀請部分亞裔媒體記者和資深球迷，以虛擬方式在賽前和比賽期間參與互動。每名參與者的影像都以一個個方塊的形式出現在球場前排觀眾席，與場上球員近距離接觸，並且為勇士隊加油。場邊還有一個紅色熒光幕，寫著「二零二一春節快樂」，還有一個標註「福」字的金牛頭像。

比賽開始前，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）參加記者會。紅色背景板上的勇士隊標誌上就寫著中文「春節」。

隨後，勇士隊中鋒懷斯曼（James Wiseman）講述他的日常生活細節，畫面上都用中文進行簡單標註，包括：手機、電腦、電影、音樂、眼睛、耳朵、筷子、火鍋、蘋果、籃球。

中國駐舊金山 總領事王東華賽前發表視頻致詞。中國駐舊金山總領事館文化參贊翟德玉也以虛擬觀眾方式觀看了這場比賽。在比賽進行間歇，目前效力於金州勇士隊旗下發展聯盟球隊聖他克魯茲勇士隊的華裔 球星林書豪（Jeremy Lin）、出生於舊金山的2016年奧運會兩枚擊劍獎牌華裔獲得者陳海翔（Alexander Massialas），分別以國語向華裔球迷問好。

本場比賽的另外一個焦點是杜蘭特（Kevin Durant）時隔一個賽季後再次回到灣區比賽。這一次，他身穿籃網隊7號球衣登場，以對手身分面對包括柯瑞（Stephen Curry ）、格林（Draymond Green）在內的勇士隊前隊友。在比賽間歇時間，現場播放了杜蘭特效力勇士隊期間的一些精采片段，致敬並感謝這位傳奇球星幫助勇士隊奪得兩座NBA總冠軍獎杯的貢獻。