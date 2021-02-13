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眾院議長波洛西、金山市長布里德 慶祝農曆新年

記者李榮／灣區報導
波洛西呼籲停止仇恨事件。（記者李榮／翻攝）
波洛西呼籲停止仇恨事件。（記者李榮／翻攝）

布里德祝賀大家新年快樂。（記者李榮／翻攝）
布里德祝賀大家新年快樂。（記者李榮／翻攝）

周五是中國新年的大年初一，12日中午12時亞太裔文化月基金會（APA Heritage Foundation）舉辦年度新年慶祝活動，今年因為受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，改為線上舉辦。包括聯邦眾院院議長波洛西（Nancy Pelosi）、舊金山市長布里德（London Breed）、金山史上首位華裔女性行政官朱嘉文、舊金山郵政局長古柏（Abraham Cooper）等人都參與致詞，獻上祝賀。

活動由亞太裔文化月基金會主辦，基金會創辦人鄭可欣開啟當日的活動。活動除了貴賓致詞祝賀以外，還有舞龍舞獅的開場，以及具有中華文化傳統特色的表演。

朱嘉文指出，這次因為疫情的關係，大家不能實際聚在一起，不過所幸還是可以在線上一起慶祝。她表示，雖然疫情持續，但希望大家還是盡可能支持小商業，度過這次的疫情。

線上的舞龍舞獅還是很有臨場感。（記者李榮／翻攝）
線上的舞龍舞獅還是很有臨場感。（記者李榮／翻攝）

波洛西在致詞時表示，祝賀亞太裔新年快樂，迎接牛年的到來。中國新年快樂。她並指出，多年來她與家人在舊金山、以及中國城有很多慶祝中國新年的回憶，感受到很多深刻的文化。波洛西也特別提到，近來發生很多對於亞裔的不公平事件，還有反亞太裔的仇恨事件，呼籲一定要停止暴力。

布里德指出，農曆新年是非常重要的傳統，而舊金山是非常多元的文化都市。她並指出，知道新冠肺炎對於大家生活的影響非常大，但疫苗接種已經逐漸展開，逐漸看到了曙光。

舊金山郵政局長古柏也在視頻中祝賀亞太裔農曆新年快樂。每年的農曆新春，美國郵政（USPS）都設計生肖紀念郵票，今年也不例外。

舊金山 美國郵政 疫情

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