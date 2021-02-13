我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耶魯命案死者未婚妻 與嫌犯合影曝光 有過戀情？

莫德納加速疫苗供應！原本每瓶裝10劑 將增至14劑

紐森到訪金山疫苗接種中心

記者黃少華／舊金山報導

州長紐森（Gavin Newsom）2月12日到訪設在舊金山馬士孔尼會議中心的新冠疫苗接種中心。

陪同紐森參訪的有舊金山市長布里德（London Breed）、公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）、應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）等市府官員，以及凱薩醫療機構運營長米勒（Dionne C Miller）和臨床諮詢經理基奇（Scott A Keech）。

由於此次活動在室內進行，為保障公眾健康，只有少數幾家英文主流媒體獲准進場拍攝，並向其它媒體提供影像信息。

對於設在馬士孔尼會議中心的接種中心每天能提供多少劑新冠疫苗接種，紐森問道：「1萬5000劑還是1萬2000劑？」布里德向紐森告知，如果供應量充足，每天有能力為市民接種1萬劑新冠疫苗。米勒回答也是1萬劑。

對於洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）聲稱洛杉磯擁有全國最大規模新冠疫苗接種中心的說法，布里德向紐森半開玩笑地調侃：「我們這裡才是世界上最大的（新冠疫苗接種中心）。賈西提？算了吧。」

談到加州新冠疫苗接種工作，紐森表示：「所有疫苗接種工作的關鍵組成部分之一是確保公平。由於第一批疫苗主要分配給醫護人員，這並不能真正代表加州的新冠疫苗接種人數統計資料。州府需要做更多更好的工作來服務不同的社區。」

州府數據顯示，加州已經提供了550萬劑新冠疫苗的接種量。一周前，接種總數僅是略高於400萬劑。也就是說，在過去一周，平均每天接種新冠疫苗20萬劑。這個接種速度比幾周前新增了一倍，比1月份新增了兩倍。

州府另外一組數據顯示，加州一個月前的1月12日，新冠病毒檢測呈陽性比率為13.5%，一個月後的今天已經大幅降至4.3%。1月12日，全加州的確診病例高達3萬6000宗，一個月後的今天僅為1萬宗。加州過去兩周的新冠病人住院率大幅下降了34%，加護病房（ICU）住院人數下降了29%。

上述數字顯示，加快接種新冠疫苗對遏制病毒傳播有顯著作用。

紐森提到疫苗接種通知網站「My Turn」。他說：「這個網站證明，在我們的能力範圍內做更多事情的唯一限制是（疫苗）供應量。供給是制約因素，是加州乃至全國的問題。」

紐森指出，州府上周和本周收到的新冠疫苗都是108萬劑。他說：「下周，我們預計會適度新增120萬劑。沒有實質性的增長。」

疫苗 加州 舊金山

上一則

金山中華總商會新春團拜

下一則

紐森宣布 2月12日為加州「農曆新年」

延伸閱讀

波洛西、布里德 慶祝農曆新年

波洛西、布里德 慶祝農曆新年
加州推出學校安全重開互動地圖

加州推出學校安全重開互動地圖
布里德：保護亞裔社區 金山醞釀街頭巡邏隊

布里德：保護亞裔社區 金山醞釀街頭巡邏隊

賈西提：旅館收容遊民門匙計畫 延長至9月30日

賈西提：旅館收容遊民門匙計畫 延長至9月30日

紐森有信心學校重開：教師全接種疫苗 目前不可能

紐森有信心學校重開：教師全接種疫苗 目前不可能
「疫情處理方式引發不滿」罷免紐森行動 拜登反對

「疫情處理方式引發不滿」罷免紐森行動 拜登反對

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定
耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺

耶魯華生命案 嫌犯車行騙走SUV 曾躺後座試能否睡覺
前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的

前美駐聯合國大使海理：過去不該聽川普的
拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點

拜登偕第一夫人 影片賀新春：歧視亞太裔和仇恨犯罪 是美國汙點
德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡

德州80偷渡客受困油罐車 打911求救：氧氣快耗盡