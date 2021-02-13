紐森到訪金山疫苗接種中心

州長紐森（Gavin Newsom）2月12日到訪設在舊金山 馬士孔尼會議中心的新冠疫苗 接種中心。

陪同紐森參訪的有舊金山市長布里德（London Breed）、公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）、應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）等市府官員，以及凱薩醫療機構運營長米勒（Dionne C Miller）和臨床諮詢經理基奇（Scott A Keech）。

由於此次活動在室內進行，為保障公眾健康，只有少數幾家英文主流媒體獲准進場拍攝，並向其它媒體提供影像信息。

對於設在馬士孔尼會議中心的接種中心每天能提供多少劑新冠疫苗接種，紐森問道：「1萬5000劑還是1萬2000劑？」布里德向紐森告知，如果供應量充足，每天有能力為市民接種1萬劑新冠疫苗。米勒回答也是1萬劑。

對於洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）聲稱洛杉磯擁有全國最大規模新冠疫苗接種中心的說法，布里德向紐森半開玩笑地調侃：「我們這裡才是世界上最大的（新冠疫苗接種中心）。賈西提？算了吧。」

談到加州 新冠疫苗接種工作，紐森表示：「所有疫苗接種工作的關鍵組成部分之一是確保公平。由於第一批疫苗主要分配給醫護人員，這並不能真正代表加州的新冠疫苗接種人數統計資料。州府需要做更多更好的工作來服務不同的社區。」

州府數據顯示，加州已經提供了550萬劑新冠疫苗的接種量。一周前，接種總數僅是略高於400萬劑。也就是說，在過去一周，平均每天接種新冠疫苗20萬劑。這個接種速度比幾周前新增了一倍，比1月份新增了兩倍。

州府另外一組數據顯示，加州一個月前的1月12日，新冠病毒檢測呈陽性比率為13.5%，一個月後的今天已經大幅降至4.3%。1月12日，全加州的確診病例高達3萬6000宗，一個月後的今天僅為1萬宗。加州過去兩周的新冠病人住院率大幅下降了34%，加護病房（ICU）住院人數下降了29%。

上述數字顯示，加快接種新冠疫苗對遏制病毒傳播有顯著作用。

紐森提到疫苗接種通知網站「My Turn」。他說：「這個網站證明，在我們的能力範圍內做更多事情的唯一限制是（疫苗）供應量。供給是制約因素，是加州乃至全國的問題。」

紐森指出，州府上周和本周收到的新冠疫苗都是108萬劑。他說：「下周，我們預計會適度新增120萬劑。沒有實質性的增長。」