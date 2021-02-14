金山市長專欄／金山學區重開 需訂時間表

若不是舊金山 公立學校，我就不會有擔任市長的機會。我在環境惡劣的公屋成長，幾天沒有熱水和暖氣亦不足為奇。但我有一個關心我的社區，儘管有時我是一個頑皮的學生，但老師相信我的潛能並常加以幫助。

過去一年，我們面對着前所未有的挑戰。教育 工作者一直在努力通過視頻進行教學。但如果學生沒有打開視像功能，面對黑色的屏幕時，能做的事情有限。我們經常談論學生和家長的困難，這對老師來說也是令人難以置信的挑戰。我聽到許多疲累，沮喪，只想回到校園的訊息。

因此，我確實希望老師能夠理解，我知道過去幾個月充滿挑戰，您也得到我的支持。但我也想讓您了解，我之所以希望校園復課，是因這對孩子們來說非常重要。特別是在像我兒時環境中成長的學生。他們每天會越來越落後。而公共衛生專家已明確表明，返校學習是安全的。

將近一年的數據顯示，遙距學習困難重重：

近1000金山學生錯過超過6成的課程。

這些學生有7成來自低收入家庭，四分之三是非裔或拉丁美裔。

成績差距擴大，隨著非、拉丁和亞裔學生學業成績逐漸下降，這差距亦一直擴大。

衛生專家報告，出現精神健康問題如抑鬱症和飲食失調的學生人數，正在增加。

父母（通常是婦女）常作困難的取捨，例如離開工作崗位和職業以留在家中幫助孩子遙距學習。

科學和數據支持返回面對面的課堂學習。疾病及控制預防中心亦有同樣的指示。舊金山有超過100所私立學校，超過1萬5000名學生返回校園數月之久，沒有疫情 爆發。政府正運作80個社區學習中心，這些中心在沒有疫情爆發的情況下，為2000多學生提供面對面支援。馬連和納巴縣的公立學校都已開放。其中馬連已重開校園三個多月，共1萬7000名學生，沒有從學生傳到老師的病例。

舊金山一直在全國應對新冠疫情領先，可是對於教育學生的應變卻落後於人。這場疫情快一年了，父母和監護人還未能得到孩子何時恢復面對面學習的日期，令人無法接受。家庭無法為未來計劃打算，情況令人沮喪。尤其是教育委員會，他們因重視重新命名學校、而沒有計劃重開學校而成為全國頭條新聞。

最終，這是教育委員會和學區需要達成的協議，但市府已準備好盡一切所能，像過去幾個月一樣提供協助。我們提供了公共衛生指引，測試支援，財務資源，技術等等，市府仍然願意提供幫助。市府還準備做得更多，以下是我們提供過的援助：

去年4月，我們與社區組織和校區合作，在缺乏無線上網基礎設施進行遙距學習的地區部署25個無線上網熱點。

即使面對15億元赤字，去年我們仍向校區提供超過1500萬元的額外協助，以幫助支付個人保護裝備，科技，額外清潔，健康檢查和避免裁員。

舊金山已獨立開放並運營了80個社區中心，為市內最需要幫助的兒童和青少年提供遙距學習和課外活動的面對面支援。我們已為2,000名學生提供服務，並通過計劃為符合條件的 800 個家庭提供了個人電腦和12個月在家互聯網服務。在參加社區中心計劃的大約2,000名青年中，有96％的青年是有色人種。 444人為公屋居民，152人為無家可歸人士，64人為散房居民，18人為寄養家庭青年，287人需要語言支援。這些措施在幾個月的運作以來亦沒有疫情爆發。

2020年9月，公共衛生局發布了有關如何安全地重新開放學校的指引。而我們的衛生專家被公認為全球其中最好的專家，已經為校區提供了多個月的支援。

2020年11月，應舊金山聯合校區的要求，由市府災難服務工作人員組成的校園評估小組與校區的工作人員一同在逐個教室評估學校設施，以準備學生和教職員在疫情時進行面對面學習。這些評估包括教室窗戶操作，教室家具類型；洗手設施；和教室的基本工作條件。

12月，舊金山與校區合作並提供撥款為教職員提供病毒檢測。

最近，我們的公共衛生官員已經審查並評估了申請重新開放的六所校區小學，當局亦準備就緒隨時因應要求提供更多服務。

我們正與醫療保健機構合作，以迅速推進疫苗接種，並從2月24日開始，進入包括教師在內的1B 階段。

但是，我們需要校區和代表老師的工會之間達成一項協議，為在本學年開放教室及恢復全日制教學制定一個實際時間表。沒有時間表，就無法確定校園在今年內重開的機會。

我深明這一切都不容易。疫情持續，疫情中作出的決定亦不容易。我了解一些教育工作者的擔憂，亦同意他們需要更多的支持。而實際上，我在上次選舉中推出了並由市民通過的提案，每年籌集5000萬元以增加教師工資。我知道一些屬於高風險群組的老師目前無法返回教室。而且我亦知道，許多老師也已準備好返回教室，並對學區的持續癱瘓感到沮喪。

正如我們在整個疫情中都一直依賴科學和數據，現在也應如是。我們的公共衛生官員已被視為最為保守和謹慎，大家應該繼續遵循他們對學校的建議，而不是增加超出他們所建議之外的要求。

等待的時間越長，學童繼續落後的時間就越長。沒有一個計劃是可以盡善盡美，但我們應該像應對疫情一樣，繼續適應環境變化。沒有計劃卻是不能接受，亦只會令所有學生和家庭失望。

現在是時候為恢復面對面學習設定日期了。市府隨時準備提供幫助，並將繼續竭盡所能提供支援。

舊金山帶領過新冠疫情應變，讓我們在教育領域上也能作同様之舉。

最後，新春佳節已至，我在此祝福您新年快樂，身體健康，出入平安。恭喜發財！

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德