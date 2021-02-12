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灣區已重開公校 多位於富人區

編譯組／灣區11日電
調查發現，灣區絕大部分已經重開的公立學校都位於富人區。（電視新聞截圖）
調查發現，灣區絕大部分已經重開的公立學校都位於富人區。（電視新聞截圖）

10日上午，東灣比德蒙（Piedmont）一個高級住宅區的孩童興高采烈地衝進學校。住在阿爾巴尼（Albany）低收入地區的尼克曼（Jolanka Nickerman）則帶著女兒和其他家庭聚集在一所關閉的小學外，抗議孩子們因疫情遲遲無法回到學校。

聖荷西信使報（Mercury News）分析，灣區已經重開的公立學校大部分都位於富裕的學區內。那些住在大城市或中低收入家庭的學童仍然繼續以「遠距方式」上課。

信使報對灣區聖他克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣、聖馬刁縣和馬連縣的每一個學區進行調查，發現2019年家庭中位數年收入在20萬元以上的學區已經全部重開，提供學生部分面授教學，家庭中位數年收入介於15萬元到20萬元的學區有40%已經重開。然而，家庭中位數年收入介於10萬元到15萬元的學區只有16%重開，家庭中位數年收入低於10萬元的學區更只有12%重開。

尼克曼說：「每天有人透過Zoom盯著我的孩子，這讓我很傷心。」

尼克曼居住的阿爾巴尼學區家庭中位數年收入為9萬5783元，只有同縣比德蒙學區家庭中位數年收入的42%。她說：「這是富裕程度決定你可以得到什麼和不能得到什麼的又一例證。」

這個現象不只發生在阿拉米達縣。同樣在10日，聖他克拉拉縣的薩拉度加（Saratoga）學區也重新開放，這個學區還有住在鄰近洛斯蓋圖（Los Gatos）、洛斯阿圖（Los Altos）和巴洛阿圖的學生。但聖荷西學區的學生仍只能留在家中透過Zoom上課。薩拉度加學區2019年的家庭中位數年收入為19萬5784元，聖荷西聯合學區2019年的家庭中位數年收入為10萬8893元。

加州超過600萬公校學生還在接受網路教學時，許多私校早已重開校園。舊金山有113所私校已經重開，公校目前仍維持網路教學。

史丹福大學獨立研究中心「加州教育政策分析」（Policy Analysis for California Education，簡稱PACE）主任加勒格（H. Alix Gallagher）上個月提出的一份研究報告指出，自疫情爆發以來，加州低收入家庭學生的學業表現更形落後。加勒格說：「這份報告揭示了社會上所有不平等的問題。」

學區 低收入 加州

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