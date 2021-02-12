過個乾淨牛年 金山工務局連兩周清潔華埠

清潔人員用電動高壓水柱沖刷華埠各小巷地面上的污垢。（圖片由舊金山工務局提供）

過去兩周時間，舊金山 工務局的工作人員持續在華埠 展開清潔工作，力圖給華埠居民、商家和顧客過農曆牛年創造更乾淨的街道環境。

清潔人員的工作包括：用電動高壓水柱沖刷各小巷、人行道和公共垃圾桶，清除油漬、污垢和鴿子糞，並清掃街道垃圾。消除塗鴉小組清理掉街燈燈柱和商店捲門上的塗鴉。特別項目小組強力清洗百老匯 隧道。油漆員工團隊沿著Bush街和百老匯街之間的都板街路段，對彩龍燈燈柱和「天下為公」牌坊進行了潤色。

此外，街道維修人員還填平了馬路上的坑洞，為華埠的行人、自行車騎士和汽車司機提供平穩安全的出行環境。街道檢查人員也前往華埠，以確保在農曆新年期間，公眾的出行路徑保持暢通和安全。

工務局在每年的農曆新年都對華埠進行一次特別的整修。今年的工作安排在2月12日（大年初一）當天。

市長布里德（London Breed）說：「雖然不能像平常一樣一起慶祝，但農曆新年給了我們一個機會重新開始，滿懷希望地期待來年。我們安全地慶祝牛年之際，希望確保華埠為居民、商人和遊客提供最好的服務。」

布里德和市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）感謝工務局員工為實現這一目標所做的一切努力。

代表華埠的市議員佩斯金（Aaron Peskin）指出：「新冠疫情給許多社區造成了嚴重影響，華埠是最受影響的地區之一。雖然華埠商業走廊今年將不會迎來全國規模最大的農曆新年大巡遊，但我們可以確保市德頓街和都板街是乾淨的、煥發活力的公共空間，供顧客安全光顧小商業安全。」

工務局代理局長迪格芬瑞（Alaric Degrafinried）表示，舊金山華埠是北美最古老的華埠，也是亞洲以外最大的華埠，是美國人口最密集的社區之一以及世界知名的旅遊勝地。工務局的員工為華埠社區保潔需要額外的努力。