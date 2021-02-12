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芭蕾舞慶新春 譚元元再登央視春晚

記者黃少華／舊金山—北京連線報導
身穿一身紅色舞蹈服的譚元元，在各種舞姿切換中展示出新年喜慶的感染力。（中國央視春晚直播視頻截圖）
身穿一身紅色舞蹈服的譚元元，在各種舞姿切換中展示出新年喜慶的感染力。（中國央視春晚直播視頻截圖）

在2021年中國中央電視台春節聯歡晚會上，舊金山芭蕾舞團首席舞蹈演員譚元元與「舞林爭霸」冠軍舞者張傲月、鋼琴家李雲迪合作，演繹了鋼琴曲伴奏的雙人芭蕾舞表演節目「我愛你中國」。

譚元元與舞伴張傲月一身代表農曆新年喜慶的紅色舞蹈服，完成了四分鐘的表演。跟隨李雲迪的伴奏，兩名舞者完成了托舉、阿拉伯斯卡、魚衝式舞姿、腳尖旋轉、漫步、手指旋轉等基本動作，進行嫻熟的舞姿切換，給觀眾帶來了世界頂級的視覺衝擊。

這是44歲的譚元元時隔15年後再登中國央視春晚舞台。早在2006年，譚元元就曾登上過央視春晚。在舞蹈「歲寒三友—松，竹，梅」中，譚元元當年與「孔雀公主」楊麗萍同台演出。

出生於中國上海的譚元元，在上海市舞蹈學校接受芭蕾舞啟蒙訓練。她16歲獲得法國國家芭蕾舞比賽金獎，19歲成為舊金山芭蕾舞團首席演員。今年是她在舊金山芭蕾舞團的第26年。舊金山芭蕾舞團歷史上沒有一位首席舞者在舞台上堅持過這麼長時間。

新冠疫情在2020年前全球大流行後，譚元元從訓練了26年的舊金山芭蕾舞團練功房抱回33雙足尖鞋，每天在家裡訓練，甚至拉上自己72歲的母親一起練。回到中國之後，她以選手的身分參加了湖南衛視「舞蹈風暴2」並引發廣泛熱議。

芭蕾 中國 舊金山

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