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波洛西、布里德 線上同賀牛年新春

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山的牛年新春活動中，聯邦議長波洛西將線上參與恭賀。（本報檔案照片）
舊金山的牛年新春活動中，聯邦議長波洛西將線上參與恭賀。（本報檔案照片）

周五（今天）是大年初一。中午12時，亞太裔文化月基金會（APA Heritage Foundation）舉辦一年一度的慶祝新年活動。今年因為受疫情影響，所以活動都會是在線上舉辦。

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi），市長布里德（London Breed）都會參與，致辭道賀，共賀牛年新春。同時新上任的舊金山市府行政官朱嘉文，作為金山史上首位華裔女性行政官，也將參與活動。

主辦方代表，基金會創辦人鄭可欣表示，雖然波洛西在華府公務繁忙，但是也抽空錄製賀年的信息，祝福亞裔社區新春愉快。活動將會在線上舉行，網址是Facebook.com/mayorlondonbreed，以及SFGovTV2 - Cable Channel 78。屆時還會有各色的表演。

此外，每年的農曆新春，美國郵政（USPS）都會應節節目最新設計的生肖紀念郵票，今年也不會例外。2月的慶祝結束之後，就會進入5月的亞太裔文化月。更多的文化活動也將會在5月時持續展開。

另外值得一提的是，每年2月是非裔歷史文化月（Black History Month），恰逢今年農曆新年也是在2月，因此舊金山的亞裔和非裔的兩大博物館將會首度合作，促進跨文化團結。

亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）位於舊金山市政廳對面，非裔移民博物館（Museum of the African Diaspora）位於SoMA的Mission街。兩個博物館都是城中知名的文化機構，本次的合作是史上首次。

兼任亞洲藝術博物館基金會董事的鄭可欣表示，兩館本次能夠站在一起，就是要推動兩個社區、兩個不同文化的互相理解和團結。同時鄭可欣強調，這次的合作將尋求更高層次、更全面的交流。除了由舊金山亞太裔文化月基金會負責推動之外，像是舊金山市府的人權委員會等都會參與進來。

具體的文化活動細節仍然還在商討中。鄭可欣透露目前像是非裔和亞裔的藝術家的協同創作、展覽，詩歌朗讀等等都在構想中。

朱嘉文與布里德賀牛年新春。（市長辦提供）
朱嘉文與布里德賀牛年新春。（市長辦提供）

博物館 舊金山 非裔

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