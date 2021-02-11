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舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

金山官員拜會商戶 華女憶遭搶恐怖經歷

記者李晗 / 舊金山報導
商戶敖小蓮（中）講述自己在銀行遭搶的經歷。（記者李晗 / 攝影）
商戶敖小蓮（中）講述自己在銀行遭搶的經歷。（記者李晗 / 攝影）

臨近農曆新年，舊金山治安亮起紅燈，不少華裔商戶和居民都感到治安惡化。2月10日，多位官員拜會華裔聚居的日落區的商戶，也有華裔女性的商戶代表親自憶述近期在銀行被搶劫的經歷。

在內日落區一帶經營便利店的敖小蓮表示，自己上個月就在日落區Noriega街的一間銀行門口被搶劫。因為現在銀行內限制人數，許多人要在銀行外排隊等候進入銀行。敖小蓮表示，當時自己拿著超過7000元的現金，站在銀行門口外面。當時1月底，很多人用現金買彩票，因此她才會要抱著那麼多現金。

當她站在銀行外等候時，突然有人搶她的包。她緊緊抱著，沒有被搶到，但是自己直接被拉倒重重摔在地上，腿上都有淤青。這時候銀行內的店員立刻跑出來幫她，搶匪才跑開。雖然錢財沒有被搶，但是敖小蓮表示經歷嚇人，且在日落區的30街一帶地區的治安，一直非常不好。

當天出席拜會商戶的官員包括外日落區市議員馬兆明、內日落區市議員梅義加（Myrna Melgar），和日落區警局分局長凌施福（Nick Rainsford）。

馬兆明近期已經連同多位市議員在市議會內發起聽證會，要求市府及警局報告近期有關針對亞太裔的犯罪事件上升的問題。市議員陳詩敏、梅義加和華頌善（Shamann Walton）等都參與聯署。

日落區警局分局長凌施福此前遭到警局內部調查，現在已經回歸崗位。他表示，臨近新年，如果華裔民眾想要去銀行取錢，用作包紅包等用途，記得要和其他人一起結伴前往，而不要單獨行動。同時如果能夠在銀行內部取款，就盡量避免在街邊的取款機。此外他也呼籲大家不要「露財」，以免成為犯罪目標。

多位官員拜會日落區的商戶。左起梅義加、市議員馬兆明，和日落區警局分局長凌施福。（...
多位官員拜會日落區的商戶。左起梅義加、市議員馬兆明，和日落區警局分局長凌施福。（記者李晗 / 攝影）

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