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疑精神異常 男子屋崙華埠吃霸王餐被抓

記者劉先進／屋崙報導
被懷疑吃霸王餐的男子，疑似有病，被送上擔架。（市民供圖）
被懷疑吃霸王餐的男子，疑似有病，被送上擔架。（市民供圖）

屋崙華埠近期罪案飆升，社區也組織義工安全巡邏隊街頭巡邏。媒體關注和社區呼籲之後，屋崙警局也安排警力巡邏。義工巡邏隊隊長鄺偉醫師10日表示，有一位經常在附近吃霸王餐的非裔在下午被警方抓捕，同時來了醫護人員和擔架，不知嫌犯是否患有精神病。

霸王餐常客，懷疑有精神病

鄺偉說，被抓的非裔經常在附近吃東西不給錢。10日當天可能故技重施，店主忍無可忍報警。「警車出動抓壞人是好事，大快人心。不知道被抓的人是否有精神病，但估計抓過一次之後，以後不敢來作案了。關鍵是警民合作，民眾看到壞人要勇敢站出來，及時報警。」

警方在現場調查。（市民供圖）
警方在現場調查。（市民供圖）

義工拍攝的照片顯示，警方將嫌犯銬住，隨後嫌犯又被扶著躺在擔架上。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）執行長彭一玲（Elanie Peng）表示，看到現場出動救護車和救護擔架，推測被抓的人是精神病患者。她提醒，如果屋崙華埠商戶遇到疑似精神病患者有不當行為，可以在工作時間上午9時30分到下午4時30分，致電政府機構阿拉米達縣精神健康危機處理部「Mobile Crisis」510-891-5600報告。不懂英文的找會說中文的工作人員黎姑娘（Lai）。工作人員可出動，符合條件會被強制入院治療，不用驚動和浪費警力，也可盡力保護有限的警力資源。

彭一玲分析，加州有強制精神患者治療的5150法案。根據加州福利及機構法典(California Welfare & Institutions Code) 第5150節，針對精神疾病危機可以實施緊急收容，允許對被認為危及自我或他人或有嚴重精神疾病的患者進行長達72小時的非自願精神評估和治療。經過72小時治療的患者，還可以根據病情継續強制後續治療。

市民和商戶組建的義工巡邏隊在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）
市民和商戶組建的義工巡邏隊在華埠巡邏。（記者劉先進／攝影）

不少其他族裔的義工也來屋崙華埠巡邏。（鄺偉供圖）
不少其他族裔的義工也來屋崙華埠巡邏。（鄺偉供圖）

義工帶動，其他族裔齊守華埠

鄺偉說，雖然11日、12日是除夕和大年初一，華人最重視的春節將來臨，但義工們還是會堅守崗位，過一個特殊的新年。「賊人都是趁沒人時下手。我們答應巡邏，就會堅持下去，春節不例外，讓華人同胞過一個平安快樂的新年。也許過了幾年之後，回首今天義工會很驕傲，責任不敢忘懷，大家說到做到。」

鄺偉說，義工巡邏隊對在華埠流竄的可疑人士，會及時提醒。曾有非裔男子在華埠鬼鬼祟祟，一面走路一面看路邊停的每一輛車窗。估計是要砸玻璃偷東西。義工看到後，一路追隨。此人跳上車溜之大吉。「如果此人是來購物的，不會因為有人看著，就不買了。」

鄺偉說，在華人帶動下，不少其他族裔市民也組建義工來華埠巡邏，有的甚至一家大小過來。不同巡邏隊會打招呼。「大家不分膚色，一起對抗罪惡。在屋崙帶動下，其他城市的華人目前也在討論是否仿傚。聖利安住9日發生針對華人的搶劫案後，當地就有華人發聲，謀畫自衛。」

華埠 華人 屋崙

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