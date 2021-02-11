我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2728萬 逾47.1萬死

舊金山頻遭攻擊案 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

金山頻發惡性治安事件 已造成多人死亡

記者李晗 / 舊金山報導
84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲後身亡。（Gofundme網頁）
84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲後身亡。（Gofundme網頁）

2021年1月末至2月初這兩周，舊金山頻頻發生惡性治安事件，已經造成多人死亡。其中有長者遭遇暴力襲擊、偷車嫌犯釀成連環車禍、公路上砸車搶劫、兒童遭到綁架等引起廣泛社會關注的案件。

1月28日，知名私家偵探帕拉迪諾（Jack Palladino）在舊金山中城一帶的自家門口遭遇搶劫襲擊，當時他拿著相機，成為犯罪目標。2月1日他傷重離世，終年76歲。目前警方已經逮捕嫌犯。因為帕拉迪諾曾經參與過多個歷史事件，因此他遇襲身亡的事情在主流社區中引起巨大迴響。

84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲事件，被附近的攝像頭拍...
84歲的泰國裔男性Vicha Ratanapakdee遇襲事件，被附近的攝像頭拍下。（視頻截圖）

同樣是在1月28日，上午8時30分左右，84歲的泰國裔男性長者Vicha Ratanapakdee，在寧靜的舊金山Anza Vista社區遭到一名男子的暴力襲擊。 因為事件被附近的攝像機錄下，引起社交媒體和電視台的廣泛傳播。後來，Ratanapakdee同樣傷重不治死亡。警方也已經逮捕嫌犯。因為Ratanapakdee的亞裔長者身份，搭配近期美國持續發生的針對亞裔的暴力案件，此事件也同樣引起來自亞裔社區的巨大抗議聲浪。

2月2日在灣景區發生「三人槍擊」（Triple Shooting）案件，造成一人死亡，另外兩人送醫。

2月4日早間8時，在舊金山的Lake Merced附近發生連環車禍，八車相撞，一名途人死亡。後來警方逮捕一名涉及偷車駕駛的嫌犯Jerry Lyons，他在此前多次被捕，有多項犯罪歷史紀錄。事件中死亡的是26歲的非洲裔移民慕斯歐卡（Sheria Musyoka）。慕斯歐卡剛剛從常青藤名校達特茅斯（Dartmouth）學院畢業，和妻子兒子搬來舊金山準備開始新生活，誰料遭遇不幸。上述事件也和去年12月31日轟動舊金山全城的車禍案相似。當時一名偷車醉駕的嫌犯在新年除夕夜撞死了兩名途人。

同樣是2月4日，一名79歲的老人在舊金山的Lone Mountain被兩名嫌犯暴力毆打搶劫。案件因為被附近的攝像頭拍下而被廣泛流傳。

舊金山馬路上，車流在行進中也發生了砸車搶劫案，引起震驚。（視頻截圖）
舊金山馬路上，車流在行進中也發生了砸車搶劫案，引起震驚。（視頻截圖）

2月5日周五，舊金山SoMa的馬路上發生砸車搶劫，引起震驚。根據視頻顯示，當時行進中的車流，一輛黑色的車內走出來一名搶匪，直接在馬路上行進中的車流中，砸破另一輛車的後窗玻璃，搶走攝影器材。整個過程被後面的一輛特斯拉的攝像頭拍下。

2月6日晚間9時，華裔方紹宇（Jeffery Fang）在晚間送餐工作時，自己的車輛被搶走。當時車內坐著他的兩名小孩，分別是四歲和一歲的華裔兒童。全灣區隨後發出「兒童綁架警報」（Amber Alert）。四小時後，大約2月7日凌晨1時，兩名兒童在灣景區被找到，所幸沒有大礙。

舊金山 車禍 亞裔

上一則

H1B配偶工作禁令 遭拜登政府撤銷

下一則

金山官員拜會商戶 華女憶遭搶恐怖經歷

延伸閱讀

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

舊金山長者屢遭攻擊 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注

舊金山長者屢遭攻擊 影片瘋傳 民眾恐懼憤怒 全美關注
舊金山教師、托兒所職員、緊急救難人員24日起接種疫苗

舊金山教師、托兒所職員、緊急救難人員24日起接種疫苗
聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播

聖彼得聖保祿教堂3神父染疫 彌撒改線上直播
海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網

海灣大橋下搶NBC採訪攝像機 嫌犯落網
灣區亞太裔團體 譴責種族歧視暴力

灣區亞太裔團體 譴責種族歧視暴力

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

2021-02-10 00:43
警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山2華童遭綁架 警全城搜捕 4小時安全尋獲

2021-02-08 08:39
影星吳彥祖在記者會上譴責針對亞裔的種族主義的罪行。（記者劉先進／攝影）

加州奧克蘭華埠推倒3華裔老人嫌犯 5罪起訴

2021-02-09 00:40
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天
CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%

CDC新研究：戴兩個口罩更有效 阻隔率達95%
快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些

快看世界／超三成美國人不願打疫苗 原因是這些
世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬
川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷

川普要求孔子學院在美活動透明化 拜登撤銷