華人談接種新冠疫苗：一度痠痛、微燒 兩天才好轉

部分已經接種疫苗的民眾，體驗到疫苗的副作用。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情持續多時，所幸疫苗 已經逐漸依照排序施打之中。不少超過65歲以上的華人 ，或者第一線的醫護，以及警消都已經施打。有已經接種的華人感到明顯痠痛、有些發燒等情況，也有人副作用輕微，幾乎沒有感覺。

家住桑尼維爾的張文松指出，自己與太太都超過65歲，兩人都有高血壓與糖尿病，萬一得到新冠肺炎，肯定是高危險群。因此過去一年幾乎都不出門，避免與人接觸，「等於是被逼了學習網上買菜，送到家中很方便。自己家的後院也種一些。」

他表示，上周與太太去接中第一劑的疫苗，打的時候沒有特別的感覺，剛打完手臂也不會感到痠痛，觀察了約15到20分鐘，就開車回家了。不過，回家幾個小時後，漸漸感到手臂很疼痛，而且愈來愈嚴重。直到第二天才舒緩一些。

張文松說，第二天雖然舒緩，但是還是有明顯的疼痛感，之後低燒37℃左右，一度相當緊張，一直量體溫。後來是到隔天才退燒，手臂的疼痛感也才逐漸消退。

擔任第一線員警的Jeremy也說，他是大約兩周前打的，打完之後非常疼痛，幾乎休息了兩天。局裡面有不少同事也有類似的副作用，但也有一些同事完全沒有特別的感覺。有人至今選擇不打疫苗，「每個人都有不同的考量吧？」

對於副作用，聖縣衛生局表示，接種疫苗後確實可能有一些副作用，包括疼痛、腫脹或者接種部位紅腫等現象，相當正常。有些人還會出現短暫的輕微發燒、無力、頭痛，或者畏寒等現象，「這些都是正常情況，代表你的身體在準備針對病毒啟動保護。」