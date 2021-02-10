庫市亞洲超市員工染疫去世 用生命揭一線工作者困境

圖為為Kitty募捐的網頁。(網頁截圖)

來自庫比蒂諾當地一家亞洲超市的員工，因新冠肺炎於近日去世。作為辛勤的一線工人，Kitty Pui Lan Wong一直堅持在疫情 期間一直工作，不幸的是她在此期間感染了新冠，最終在2月初因新冠去世。

Kitty的病逝是在疫情期間一線工作者所面臨的困境呈現，據美國 食品和商業工人聯合會(United Food and Commercial Workers union)表示，全美至少有2.87萬名食品雜貨工人感染或接觸過新型冠狀病毒，其中至少134名工人已死於這種病毒。

由於疫情的影響，人們減少去餐館，而增加光顧雜貨店。這使得在雜貨店工作的一線工作者的健康風險不斷升高。現在，儘管專家警告人們，由於新冠病毒變異，要盡量減少在雜貨店的時間，然而在聖他克拉拉縣一線雜貨店的工作人員目前依然不在優先接種疫苗 的行列。

來自南灣的州眾議員卡拉（Ash Kalra）也在此前呼籲雜貨店的工作人員、快遞員等一線工作人員不應該被犧牲。「我們不能一邊稱他們為英雄，卻不給予他們應有的保護。」卡拉呼籲要對高風險的人群優先進行疫苗接種。

為Kitty募捐的網站是https://everloved.com/life-of/kitty-wong/obituary/。網站上對Kitty的生平簡介寫道：

「因新冠逝去的生命不僅僅是一個數字，而是一個個鮮活的生命，是妻子，母親，姊妹。Kitty擅長保齡球和壁球，並贏得了許多比賽。Kitty同時喜歡跟她的家人們待在一起，在剛剛過去的感恩節假期，她還和她的兄弟姐妹待在一起。」