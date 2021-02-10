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李維體育場疫苗注射中心9日啟用 北加最大接種站

記者陳程威／聖他克拉拉報導
州長紐森主持李維疫苗接種中心啟用，並表示目前疫苗接種的最大障礙是疫苗供應量不足。（視頻記者會截圖）
州長紐森主持李維疫苗接種中心啟用，並表示目前疫苗接種的最大障礙是疫苗供應量不足。（視頻記者會截圖）

州長紐森(Gavin Newsom)9日與聖他克拉拉縣官員一起主持了李維體育場(Levi's Stadium)疫苗注射中心的啟動儀式，這座NFL舊金山49人隊主場館將成北加最大的疫苗接種站。

如果未來疫苗供應充足，李維體育場每天將可以為醫衛人員與65歲及以上的居民接種多達1.5萬劑疫苗。接種疫苗並不需要提供醫療保險

紐森表示，目前最嚴重的問題是疫苗供應量不足。他在記者會上透露，他周二已經跟拜登總統就疫苗的分配、供應和分發進行了交談。在全國範圍內，疫苗劑量將很快從500萬增加到1100萬劑。本周，加州預計將收到100萬劑，其中59.4萬劑將用於首次接種者。加州的藥房將直接獲得10萬劑疫苗，同时更多的資金將陸續到位。撥款將用於醫療診所繫統，同时Blue Shield和Kaiser Permanente將成為疫苗分發網絡的一部分。

紐森同時表示，新冠病例在全州範圍內正在減少。一個月前，加州每日有5萬3000新增病例，現在每日為8000例。一個月前的檢測陽性率是14%，現在為4.8%。同時，全州每天接種約17.5萬劑疫苗，這是前幾周的兩倍。「我們看到隧道盡頭的光，我們期待與聖他克拉拉縣的衛生官員以及其他組織密切合作（如49人隊），這些合作可以幫助我們加速進行疫苗的接種。」

截至周二上午，聖縣已累計有10萬5386確診病例，1546人因新冠死亡，有326人正因新冠入院。到周二止，聖縣已收到35萬1485劑疫苗，總共接種了26萬6326劑。

聖他克拉拉縣議員艾倫伯格（Susan Ellenberg）也表示，李維體育場將在使全縣居民更快接種疫苗方面發揮重要作用。「只有大家齊心協力，我們才能戰勝疫情。」聖他克拉拉谷醫療中心的副首席醫療官湯儀（Jennifer Tong）說，49人隊、李維體育場和縣政府之間的合作提升了大規模接種疫苗的能力。湯儀表示，疫苗接種的基礎設施已經到位，白天、晚上和周末都可以接種。

聖谷交通局提醒，民眾可以免費乘坐公共汽車和輕軌列車前往李維體育場。 VTA橙色和綠色輕軌線路跟55、57和59線也可扺達。 VTA還重新實施公交後門上車的計畫，並暫停收取票價，直至另行通知。

李維體育場的疫苗接種時間是周二至周五下午12時至6:30，周六上午9點至下午3:30開放。聖他克拉拉縣居民可以登錄www.sccfreevax.org報名接種新冠疫苗。

疫苗 加州 醫療保險

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