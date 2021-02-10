加州東灣華翁銀行存錢 被4非裔槍匪搶走2萬元

華人在聖利安住的美國銀行排隊準備存入現金時被4劫匪搶走，且頭部被打得流血。目擊者Tracy提供的視頻顯示，警方在現場調查。（記者劉先進／翻攝）

針對華裔長者的罪案再次發生。華人 目擊者Tracy Chen表示， 9日下午1時許，位於東灣聖利安住（San Leandro）Marina Blvd的美國 銀行發生一起搶劫。一位60多歲老人的近2萬現金，被幾個非裔劫匪搶走。劫匪還將老人打得頭破血流。Tracy將事後現場視頻發在社媒上，提醒華人注意安全，也期望華人團結一心，勇敢站出來發聲，及時報警對抗罪行。

聖利安住警局發言人阿里•坎（Ali Khan）向本報記者證實，確有此案發生。根據警方說法，亞裔 長者在銀行排隊，準備存入現金，四非裔劫匪將受害人推倒在地搶劫。受害人在摔倒過程中受了輕傷。其中一劫匪持有手槍，四人作案後乘車逃離現場。

•存錢被盯上 試圖反抗被毆

Tracy說，9日下午1時許，她到美國銀行準備取錢，開車進入停車場，剛好碰到幾個非裔開一輛黑色的車倉皇逃走，車速很快。Tracy下車後，就見到一位60多歲的華人老先生，坐在地上。當時遠遠看過去，還以為老先生身體不適。走到近前，才發現老人頭破血流靠在牆壁上，周圍不少人圍觀。

根據在場者講述，Tracy才得知方才和劫匪擦身而過，劫匪車上的人都戴口罩，無法看清是否攜帶槍械等。但對案情細節，Tracy轉述的目擊者說法，與警方說法有出入。目擊者說，長者到銀行取了近2萬元現金，剛出銀行門，就被幾個劫匪盯住，並將他死死按在地上，搶走現金。老人試圖反抗，被劫匪打得滿臉流血。

Tracy說，警員和救護車很快趕到。警局詢問目擊者，但似乎只有銀行保安看到全部搶劫過程，並做了筆錄。其他人看到的都是部分過程。

Tracy表示，在警方筆錄過程中，華裔長者說幾句英文，雖不夠流利。一度還用粵語和一位銀行職員溝通。有目擊者說，長者是聖利安住市中心某家雜貨店東主。但記者未能證實其身分。

Tracy推測，或許是因農曆新年到，華人到銀行取現金封利是，才被嫌犯盯上。「現在的劫匪雖然是其他族裔，但都很聰明，知道華人在春節期間有取現金或存現金的習慣。劫匪可能在銀行門口蹲守了很久。也許是看到老人家力氣不大，才下手。舊金山和屋崙都有亞裔或華裔被人推倒攻擊，不少罪案完全是針對亞裔。」

•女子目睹搶劫 嚇到不敢領錢

Tracy說，事發的美國銀行旁邊還有富國銀行，她經常來這裡取錢或辦其他事情，此次是第一次現場目擊如此凶殘的搶劫案。她非常害怕，錢也沒取就趕緊離開。她在現場拍了幾個視頻，發在微信朋友圈，希望提醒華人到銀行存錢取錢一定要注意安全，長者取存現金，最好要找年輕人陪同，留意周邊環境。

Tracy也希望，藉助視頻提醒華人團結一心，目擊到劫案，勇敢站出來發聲，給政府施壓，保護好社區治安。

•4劫匪作案 其中1人帶槍

警員阿里•坎9日晚告訴本報記者，案發時間為9日下午1時20分。亞裔成年男子在位於1925 Marina Boulevard的美國銀行排隊，等候存入資金，但遭四名男子搶劫。受害者被推倒在地，摔倒過程中受了輕傷。四嫌疑人乘車逃離現場。

其中一嫌疑人約25歲，身高6呎，身穿深色衣服，攜帶一把手槍。其他三人約20多歲，四人都是非裔男性。

阿里·坎表示，案件正在積極調查中。警局在努力尋找線索，以確定犯罪嫌疑人。由於這是一起正在調查的案件，警局不會在此時發布更多資訊。