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加州單日新冠確診數 近3個月來首次低於萬例

編譯組／綜合8日電
加州新冠住院人數已大幅減少。（美聯社）
加州新冠住院人數已大幅減少。（美聯社）

過去11周，加州單日新增新冠病例數目從未低過1萬例，這項紀錄終於在7日被中止。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的統計，加州7日新增7692例新冠確診病例，是過去11周以來單日新增病例數最少的一天。同時，加州過去一周平均單日新增病例也從上個月的4萬例以上，大幅降為1萬3320例，是自感恩節前一周以來的最低點。

數據顯示，加州單日新增病例數目前只有最高峰時的三分之一，比兩周前減少一半，檢測陽性率下降至5.4%。上周的全國人均確診率顯示，加州已經從榜首退到20名以外，目前每10萬人約有33.7人確診。

加州人均住院數 低於其他6州

在住院人數方面，加州過去24小時出現單日最大跌幅，6日淨減650人，降為1萬1695人，是兩個月來最低，比一個月前最高峰減少1萬人以上，降幅高達47%。新冠追蹤計畫（COVID Tracking Project）指出，加州目前住院人數仍是全美最多，不過，人均住院人數低於其他六州，包括亞利桑納州、紐約州、喬治亞州、德州、內華達州和紐澤西州。

感染率方面，加州目前有17縣的感染率高於全州平均，其中13個縣位於南加州和聖荷昆谷（San Joaquin Valley），以范杜拉縣（Ventura）和肯恩縣（Kern）每10萬人有超過5萬人感染最多，其餘四縣包括大沙加緬度地區三縣和大灣區的蒙特瑞縣。

統計顯示，灣區舊金山和馬連縣是加州感染率最低的前十名，每10萬人只有不到20人感染。加州衛生廳長加利（Mark Ghaly）在最近一次的簡報會上指出，加州有18個縣感染率降到每10萬人不到25人，包括舊金山、聖馬刁縣、聖他克拉拉縣和馬連縣。

新冠死亡數 日平均仍有458人

過去一周的新冠死亡人數仍以每天平均458人的速度在持續，遠高於這波冬季疫情的任何時期，不過，已經比兩周前的高峰減少20%。

儘管加州單日死亡人數已開始減少，灣區舊金山和聖馬縣6日的死亡人數還是創下新高。疫情模型預測，加州2月的新冠死亡人數可能創下疫情爆發以來第二高。加州目前新冠死亡人數大部分都來自南加州，7日南加州新增的135名死亡人數占全州85%。到目前為止，加州有三分之二的新冠死亡人數都在南加州地區。

加州單日新增新冠病例數目近三個月來首次低於1萬例。（美聯社）
加州單日新增新冠病例數目近三個月來首次低於1萬例。（美聯社）

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