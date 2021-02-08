金山17人、聖馬刁41人 爆死亡病例新高

灣區新冠肺炎 死亡人數不斷攀升，舊金山與聖馬刁縣6日分別傳出疫情爆發之後最高死亡人數。雖然新年假期過後，新冠病毒感染人數或因新冠肺炎住院人數持續下降，可是中半島數據顯示，死於新冠肺炎人數並沒減緩。

舊金山市6日傳出17人死於新冠肺炎，聖馬刁市死亡人數則高達41人。雖然整個加州 病毒感染情況已受到控制，加州新冠肺炎死亡人數目前已高達4萬3974人，灣區方面，截至6日為止，共有4548人死於新冠肺炎。

雖然舊金山與聖馬刁縣繼續出現最高死亡人數，灣區各縣衛生官員指出，病毒感染新病例已接近平均感染數量，甚或比平均感染數量更低。

東灣阿拉米達縣衛生官員表示，6日當地共出現342宗感染病毒新病例，目前阿拉米達縣共有7萬5737宗感染病例。該縣6日共有七人死於新冠病毒，全部死亡人數為1037人。

康曲柯士達縣6日傳出377宗新病例，另有七人死於新冠肺炎。康縣目前共有5萬8839人感染病毒，死亡總數為559人。北灣納巴縣、蘇拉諾縣、蘇諾瑪縣、馬連縣6日共傳出165宗新感染病例，另五人死亡，全部感染人數為7萬6381，643人死於新冠肺炎。

南灣聖他克拉拉縣仍持續為灣區感染病例與死亡人數最高的地區。南灣公共衛生官員表示，6日共有533宗新感染病例，另有五人死於新冠肺炎。目前南灣已有10萬4609人感染病毒，死亡人數為1528人。

聖荷西信使報報導，由於死亡人數不斷攀高，灣區各地火葬場均必須加班工作，喪葬產業目前的工作壓力極大。即令如此，加州目前持續加快提供民眾疫苗注射。