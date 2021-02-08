我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康宣布參選2024台總統大選 推動兩岸和平、藍綠和解

變種病毒株在美傳播快 每10天增加1倍

金山17人、聖馬刁41人 爆死亡病例新高

編譯組╱灣區7日電

灣區新冠肺炎死亡人數不斷攀升，舊金山與聖馬刁縣6日分別傳出疫情爆發之後最高死亡人數。雖然新年假期過後，新冠病毒感染人數或因新冠肺炎住院人數持續下降，可是中半島數據顯示，死於新冠肺炎人數並沒減緩。

舊金山市6日傳出17人死於新冠肺炎，聖馬刁市死亡人數則高達41人。雖然整個加州病毒感染情況已受到控制，加州新冠肺炎死亡人數目前已高達4萬3974人，灣區方面，截至6日為止，共有4548人死於新冠肺炎。

雖然舊金山與聖馬刁縣繼續出現最高死亡人數，灣區各縣衛生官員指出，病毒感染新病例已接近平均感染數量，甚或比平均感染數量更低。

東灣阿拉米達縣衛生官員表示，6日當地共出現342宗感染病毒新病例，目前阿拉米達縣共有7萬5737宗感染病例。該縣6日共有七人死於新冠病毒，全部死亡人數為1037人。

康曲柯士達縣6日傳出377宗新病例，另有七人死於新冠肺炎。康縣目前共有5萬8839人感染病毒，死亡總數為559人。北灣納巴縣、蘇拉諾縣、蘇諾瑪縣、馬連縣6日共傳出165宗新感染病例，另五人死亡，全部感染人數為7萬6381，643人死於新冠肺炎。

南灣聖他克拉拉縣仍持續為灣區感染病例與死亡人數最高的地區。南灣公共衛生官員表示，6日共有533宗新感染病例，另有五人死於新冠肺炎。目前南灣已有10萬4609人感染病毒，死亡人數為1528人。

聖荷西信使報報導，由於死亡人數不斷攀高，灣區各地火葬場均必須加班工作，喪葬產業目前的工作壓力極大。即令如此，加州目前持續加快提供民眾疫苗注射。

新冠肺炎 灣區 加州

上一則

企業搬離矽谷…李卡多籲停止指責技術

下一則

疫苗接種族裔不平等 西語裔僅4.5%至少打一劑疫苗

延伸閱讀

表決結果6：3！聯邦最高法院 解禁加州室內宗教活動

表決結果6：3！聯邦最高法院 解禁加州室內宗教活動
最高法院裁決：加州教會可以彌撒 但禁止唱歌頌禱

最高法院裁決：加州教會可以彌撒 但禁止唱歌頌禱
世界日報45周年慶／舊金山社 成灣區華人了解時代發展窗口

世界日報45周年慶／舊金山社 成灣區華人了解時代發展窗口
反毒警官協會頒2獎 李少敏續推動禁毒

反毒警官協會頒2獎 李少敏續推動禁毒
灣區5日新增確診1578例 103人死

灣區5日新增確診1578例 103人死
灣區9縣新冠疫情 新增1440例、66人死亡

灣區9縣新冠疫情 新增1440例、66人死亡

熱門新聞

警方發出的「兒童失蹤警報」。（加州公路巡警）

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

2021-02-07 15:42
加利提醒公眾避免在農曆新年面對面聚會而增加病毒感染風險。（州府直播視頻截圖）

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

2021-02-02 23:24
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探傷重不治 傳奇一生謝幕

2021-02-02 00:46
加州的宗教場所可以25%的容量限制重開室內活動，但仍要維持對唱詩歌和誦經的禁令。（記者黃少華／攝影）

6：3！聯邦最高院表決 解禁加州室內宗教活動

2021-02-06 23:51
遭搶匪攻擊昏迷不省的舊金山知名私家偵探帕拉迪諾辭世。（美聯社）

舊金山知名私家偵探遇刼不治 成也相機敗也相機

2021-02-02 19:11
屋崙凱瑟醫院被爆出把新冠病人和非新冠病人安置在同一區。（Getty Images）

舊金山凱瑟醫院被爆 將染疫、非染疫病患同置一區

2021-02-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功

耶魯華裔研究生遭槍殺 一周前剛求婚成功
舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來

舊金山兩華童遭綁架 全城大搜捕後安全歸來
緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷
拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭

拜登受訪稱習近平「骨子裡沒有民主」 美中將激烈競爭
浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？

浙江9旬奶奶好厲害 10年還清2077萬 怎做到的？