前國務卿舒茲辭世 晚年活躍金山 政界紛讚貢獻

舒茲晚年活躍於舊金山和灣區。圖為2018年時舒茲出席活動的照片。（記者李晗 / 攝影）

美國前國務卿，擔任過多個聯邦部長職位的舒茲（George Shultz）2月6日周六時在灣區 史丹福校園的家中離世，享年100歲。

共和黨籍的舒茲晚年在舊金山 、灣區生活，也活躍於本地政壇，時常出席活動。

舒茲是雷根（Ronald Reagan）總統時代的國務卿，主管外交事務。他在任的1982年至1989年，正是「冷戰」曾經最膠著的時期，直到冷戰走向結束，最終蘇聯解體。在60年代末至70年代初，舒茲也曾經獲得時任總統尼克森（Richard Nixon）的委任，連續擔任勞工部長、行政管理與預算局局長、財政部長等重要的內閣高官職位。

2015年4月30日，舒茲向到訪史丹福大學的時任日本首相安倍晉三贈送他與安倍父親的舊照。(本報檔案照)

卸下政壇光環之後，他獲聘在史丹福大學擔任教職和顧問，並一直在史丹福大學的胡佛研究所擔任訪問學者。他離世的消息也是由胡佛研究所首先發出。

灣區和加州 的政要也在舒茲離世後紛紛發表聲明，高度讚揚他的貢獻。加州州長紐森（Gavin Newsom）盛讚他是一個偉大的政治家，聯邦議員范士丹（Dianne Feinstein）也在聲明中對於他的離世表示心碎。

舊金山市長布里德（London Breed）在聲明中說，舒茲的貢獻不單單是在國際外交舞台上，也是在於他對很多其他事情上的努力，像是一些與「舊金山價值」相似的事情，包括發展公立教育，普及醫療等等。盛傳舒茲在2018年的市長競選大戰時，幫助布里德取得保守派的選票。

2018年舒茲夫婦在舊金山出席活動。（記者李晗 / 攝影）

舒茲的太太是舊金山市府禮賓官夏洛特·舒茲（Charlotte Shultz），他們在1997年結婚。