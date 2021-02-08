前國務卿舒茲辭世 晚年活躍金山 政界紛讚貢獻
美國前國務卿，擔任過多個聯邦部長職位的舒茲（George Shultz）2月6日周六時在灣區史丹福校園的家中離世，享年100歲。
共和黨籍的舒茲晚年在舊金山、灣區生活，也活躍於本地政壇，時常出席活動。
舒茲是雷根（Ronald Reagan）總統時代的國務卿，主管外交事務。他在任的1982年至1989年，正是「冷戰」曾經最膠著的時期，直到冷戰走向結束，最終蘇聯解體。在60年代末至70年代初，舒茲也曾經獲得時任總統尼克森（Richard Nixon）的委任，連續擔任勞工部長、行政管理與預算局局長、財政部長等重要的內閣高官職位。
卸下政壇光環之後，他獲聘在史丹福大學擔任教職和顧問，並一直在史丹福大學的胡佛研究所擔任訪問學者。他離世的消息也是由胡佛研究所首先發出。
灣區和加州的政要也在舒茲離世後紛紛發表聲明，高度讚揚他的貢獻。加州州長紐森（Gavin Newsom）盛讚他是一個偉大的政治家，聯邦議員范士丹（Dianne Feinstein）也在聲明中對於他的離世表示心碎。
舊金山市長布里德（London Breed）在聲明中說，舒茲的貢獻不單單是在國際外交舞台上，也是在於他對很多其他事情上的努力，像是一些與「舊金山價值」相似的事情，包括發展公立教育，普及醫療等等。盛傳舒茲在2018年的市長競選大戰時，幫助布里德取得保守派的選票。
舒茲的太太是舊金山市府禮賓官夏洛特·舒茲（Charlotte Shultz），他們在1997年結婚。
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